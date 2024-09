Pampita y Roberto García Moritán habrían comenzado los trámites de su divorcio

Pampita y Roberto García Moritán fueron el foco de atención durante la semana pasada por una contundente noticia. La pareja, tras cinco años de matrimonio y una hija en común, se habrían separado.

“Alguien del entorno cercano a Pampita me confirma que está separada. Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona, me dicen que está muy en su rol político y no genera un peso. Reconoce que se casó muy rápido porque le pareció un dulce y se fue dando cuenta que es un nabo”, aseveró Ángel de Brito en LAM.

Ahora bien, Roberto García Moritán había aclarado que la pareja estaba en una crisis, pero que seguían juntos. Sin embargo, la última información de Ángel de Brito habría refutado sus dichos.

¿Pampita y Roberto García Moritán se van a divorciar?

El nuevo estatus amoroso de la pareja fue revelado por el conductor de LAM en sus redes sociales. Ahí, aseguró que la separación es definitiva y, por tanto, comenzaría el proceso del divorcio.

“La separación es definitiva. Avanza el divorcio”, sentenció el conductor de radio sobre el nuevo panorama de Pampita y Roberto García Moritán.

Por el momento, el matrimonio no ha salido a aclarar los rumores. El único que ha brindado declaraciones fue el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, quien aseveró que toda la polémica es una “operación política”.

“Les agradezco que me hayan dado la oportunidad de aclarar. Está sufriendo lo que sufre yo, respecto a la operación política que se está haciendo con mala intensión”, determinó el político el pasado 24 de septiembre en América TV.

La historia de amor entre Pampita y Roberto García Moritán

La historia de amor de Pampita y Roberto García Moritán fue instantánea e intensa. Todo comenzó en 2019, cuando el político viajó con su socio a un viaje de negocios en Rosario.

Roberto García Moritán juró como Ministro y fue acompañado de su esposa, Pampita. (Foto de Instagram: @pampitaoficial)

Mientras iba a la provincia, Moritán vio a la modelo. Fue ahí cuando un amigo le sugirió contactarse con ella. “Le dije: ‘La vi a Pampita’. Y él me dijo: ‘Llámala, se acaba de separar’. Yo me quedé pensando un rato y pensé: ‘Le voy a mandar un mensaje”, aseveró el político en el programa PH (Podemos hablar).

Finalmente, después del mensaje, Pampita le pidió solicitó en Instagram y comenzaron a escribirse por un mes. Pasado ese tiempo, se conocieron en persona por primera vez.