«Actitud fría», Pampita y Roberto García Moritán aumentaron los rumores de crisis en los Martín Fierro 2024

Los rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán volvieron a sonar fuerte tras su paso por la gala de los Martín Fierro. La pareja, que hasta hace poco se mostraba inseparable y siempre cariñosa en público, sorprendió al mostrarse distante y seria durante el evento más importante de la televisión argentina, lo que avivó las especulaciones sobre una posible separación.

Pampita, nominada como Mejor Jurado por su participación en el Bailando 2023, asistió al evento con un look deslumbrante que no pasó desapercibido.

Pampita en los Martín Fierro 2024. (Foto: prensa Martín Fierro / Telefe)

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su elegante atuendo ni su nuevo corte de pelo con flequillo, sino la actitud fría que mantuvo con su esposo durante gran parte de la noche. Los presentes, atentos a cada detalle, notaron que apenas se cruzaron miradas y las muestras de afecto fueron prácticamente inexistentes.

La modelo ganó el Martín Fierro a Mejor Jurado junto a sus compañeros: Ángel de Brito, Marcelo Polino y Moria Casan.

Qué pasa entre Pampita y Roberto García Moritán

La tensión entre Pampita y Roberto se hizo aún más evidente cuando las cámaras los enfocaban en la mesa que compartían con Marcelo Polino, otro de los jurados del Bailando. A pesar de las sonrisas y comentarios entre amigos, la pareja no intercambió palabras ni gestos de cariño, lo que despertó comentarios tanto en la sala como en las redes sociales, donde rápidamente comenzaron a circular fotos y videos de la gala.

La modelo y el funcionario porteño llegaron juntos a la alfombra azul.

Si bien posaron juntos, la pareja se mostró un poco alejada en la mesa.

No obstante, el momento más esperado llegó cuando Pampita fue anunciada como ganadora del premio a Mejor Jurado. Aunque en un primer momento García Moritán tardó en reaccionar, finalmente se levantó de su asiento para felicitar a su esposa. La modelo subió al escenario visiblemente emocionada, y en su discurso, aunque no lo mencionó de inmediato, terminó dedicándole unas palabras a su pareja: “A mi amor, Rober, que me acompaña siempre y me banca en todo”, expresó con una sonrisa.

La pareja se mostró acaramelada post premio.

Este gesto pareció calmar, al menos momentáneamente, los rumores de crisis que los rodean. Sin embargo, la falta de cercanía y las caras serias que ambos mostraron durante la noche continuaron alimentando las dudas sobre la situación de la pareja.