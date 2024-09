¿Crisis en la pareja? Pampita se sinceró y reveló porqué está distanciada de Roberto García Moritán

En las últimas semanas, los rumores sobre una posible crisis entre Pampita y su esposo, Roberto García Moritán, comenzaron a ganar fuerza. La falta de fotos juntos en redes sociales y la distancia física entre ambos despertó especulaciones. Sin embargo, la modelo y conductora decidió hablar públicamente para aclarar la situación y despejar las dudas sobre su relación.

Con su característico estilo, Pampita rompió el silencio y aseguró que no existe ningún problema en su matrimonio. Aunque reconoció que han estado alejados por cuestiones laborales, descartó rotundamente cualquier tipo de conflicto. “No me entero nada de eso porque estoy feliz con mi presente, en todo sentido, de pareja, familiar, de trabajo... Así que estoy contenta”, explicó.

Pampita y Roberto García Moritán están casados desde hace casi 5 años.

Pampita y su distanciamiento con Roberto García Moritán

La modelo y conductoria de televisión también aprovechó para hablar sobre las razones detrás de la distancia con Roberto. Según explicó, su apretada agenda de trabajo la llevó a viajar al exterior, lo que causó que comparta menos tiempo en Argentina junto a su familia.

“Tengo la suerte de que tengo mucho trabajo y justo esos trabajos se dieron fuera del país. Son cosas que no me puedo perder en la vida, tengo que disfrutarlas y, además, obviamente pagan un montón”, comentó, con una sonrisa. Pampita también destacó el apoyo incondicional que recibe por parte de su esposo y sus hijos en este período de viajes y proyectos: “Mi familia me acompaña y me re contra banca”.

La relación entre Roberto García Moritán y Benjamín Vicuña

Otro tema que causó revuelo en torno a Pampita es la supuesta tensión entre García Moritán y Benjamín Vicuña, expareja de la modelo y padre de sus hijos. Aunque ninguno de los protagonistas había hablado al respecto, Pampita se animó a desmentir los rumores de conflicto en una reciente entrevista.

Pampita con Benjamín Vicuña y los hijos de la China Suárez.

“Un día van a dejar de hinchar con esas cosas, esos inventos locos. Se van a acostumbrar que somos una familia que le pone todo el amor del mundo a la crianza de los chicos. Nos van a ver en miles de eventos juntos. Solo espero que algún día dejen de usar su imaginación”, aclaró tajantemente.