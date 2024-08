La tremenda pelea que habrían tenido Pampita y Roberto García Moritán por Benjamín Vicuña: los motivos

Pampita es una de las personalidades argentinas más famosas y queridas del país. A lo largo de los años formó parte de las pasarelas más importantes y fue figura de los medios de comunicación, con su carisma y belleza logró conquistar a la audiencia. La modelo está casada con Roberto García Moritán con quien tiene a su hija Anita.

Cabe recordar que Pampita estuvo en pareja 10 años con Benjamín Vicuña, y juntos tuvieron cuatro hijos: Blanca (quien falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio. Con el correr del tiempo, el actor y la modelo hicieron las paces y mantienen una buena relación después de su polémica separación.

Hace un tiempo que se sabe que Pampita lleva su gran familia ensamblada con amor, es común ver las fotos que comparten de los momentos que pasan juntos los hijos de ambos, los del actor con la China Suárez, y los hijos mayores de Roberto García Moritán.

El cumpleaños de Ana, la hija de Pampita, en un lujoso hotel. Gentileza Instagram.

El fin de semana pasado, Pampita y Roberto García Moritán le realizaron el festejo de cumpleaños a Anita, al cual asistieron los hijos de la modelo y también Benjamín Vicuña. Sin embargo, no todo terminó de la mejor manera, ya que habría habido una discusión después de la fiesta.

Asegura que Pampita y Roberto García Moritán discutieron por Benjamín Vicuña

En Socios del Espectáculo revelaron la interna familiar. “Pampita invitó a sus hijos, por supuesto, y por lo tanto también a Benjamín Vicuña. A Moritán ya no le gustaba, pero finalmente accedió con una condición: en la fiesta los protagonistas tenían que ser la nena, Pampita y él”, contó Paula Varela.

“Nada de Vicuña en las fotos ni en las menciones ni en ningún lugar. No se lo banca. La orden, que Pampita conocía muy bien, era que Vicuña no saliera en ninguna foto, que no tuviera ningún protagonismo. ¿Por qué esto? Porque buena parte de la fiesta se costeaba con canjes, y después había que devolverles a los emprendedores con publicaciones en las redes sociales”, agregó la periodista.

La foto que habría desatado el escándalo entre Roberto García Moritán y Pampita Foto: gentileza caras

Luego revelaron los motivos del conflicto: “Entonces Roberto García Moritán no quería que apareciera Vicuña, estaba muy insistente con eso. Bueno, al otro día todo estaba perfecto, pero una de las chicas que colaboró con el cumpleaños publicó una foto donde estaba Vicuña. ¡Para qué! Moritán se puso furioso y a los gritos. Se enojó mucho con ella, la llamó y ella, esta chica, borró enseguida la foto. Y la que recibió los reproches también fue Pampita”.

“A mí me contaron que la discusión fue importante, sí. Otra cosa que le molestaba a Moritán es el lugar de la fiesta, porque cree que el Four Seassons, por alguna razón, está muy vinculado a la relación de Pampita con Vicuña”, expresó la periodista.