¿Reconciliación en puerta? Pampita se va a reencontrar con Benjamín Vicuña por un contundente motivo

La relación entre Pampita y Roberto García Moritán ha generado sumo hermetismo en el mundo del espectáculo. El pasado 18 de septiembre, se habría confirmado una posible separación del matrimonio tras cinco años juntos y una hija en común.

“Alguien del entorno cercano a Pampita me confirma que está separada. Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona, me dicen que está muy en su rol político y no genera un peso. Reconoce que se casó muy rápido porque le pareció un dulce y se fue dando cuenta que es un nabo”, comunicó Yanina Latorre en la última programación de LAM.

Ahora bien, en medio de los rumores, Pampita se reencontraría con Benjamín Vicuña, su expareja y padre de sus hijos, para un novedoso proyecto.

De qué se trata el reencuentro entre Pampita y Benjamín Vicuña

El regreso de las estrellas fue revelado por Fernanda Iglesias en LAM. Ahí, informó que la ex pareja serían protagonistas de una nueva película.

Pampita y Benjamín Vicuña juntos en un proyecto laboral

“Fernanda tiene una información con Pampita que tiene que ver con lo laboral ¿Va a trabajar con Vicuña?”, le consultó Ángel de Brito, a lo que Iglesias respondió: “Hay una película”.

Seguidamente, la cinta se centraría en un robo que hubo en el Congreso durante el gobierno de Fernando De la Rua que nunca se supo. En principio, cuatro hombres planearon el atraco. Sin embargo, durante el proceso de producción, decidieron agregar a una mujer.

Benjamín Vicuña disfruta de unos días con sus hijos en un lujoso hotel en Uruguay

“El argumento tiene que ver con un robo que hubo en el congreso hace muchos años, en la época de De la Rua, y que nunca se supo (...) Originalmente, el robo o el hecho delictivo fue perpetrado por cuatro hombres, pero en la trama de la película fue incluida una mujer”, explicó la periodista.

Respecto al acuerdo entre las partes, Sebastián Tabany (director de la cinta) le propuso el papel a Pampita y le consultó sobre si se sentiría cómoda trabajando con Vicuña. Ahí, la modelo aseveró que si, al igual que el actor chileno.

Pampita, Benjamín, y el hijo mayor de ambos, Bautista Vicuña, en los Martín Fierro. (Captura Telefe)

“Fue ahí que se comunicó con Pampita y le preguntó si ella podría trabajar con Vicuña, y la respuesta fue positiva. Después se comunicó con Vicuña y le preguntó lo mismo, y la respuesta fue más o menos parecida. Que no tenía problema”, recalcó la angelita sobre el reencuentro de Vicuña y Pampita.

Finalmente, Iglesias determinó que las grabaciones de la película “comenzarían pronto” con el apoyo de Roberto García Moritán, el esposo de la modelo.