Roberto García Moritán respondió a los rumores de separación con Pampita: «No existe infidelidad»

Pampita y Roberto García Moritán se han convertido en el foco de conversación en las últimas semanas. Pese a cumplir cinco años de casados con una bebé en común, el matrimonio habría pasado por una presunta crisis.

“Alguien del entorno cercano a Pampita me confirma que está separada. Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona, me dicen que está muy en su rol político y no genera un peso. Reconoce que se casó muy rápido porque le pareció un dulce y se fue dando cuenta que es un nabo”, explicó Yanina Latorre en LAM sobre la posible ruptura de la pareja.

Tras el último programa de LAM, los periodistas de entretenimiento han querido conocer más sobre lo sucedido. Uno de ellos fue Gustavo Méndez, quien advirtió que el matrimonio estaría en crisis, más no están separados.

“Estuve haciendo algunos llamados. Pampita y Moritán no están separados. Si hay un hermetismo y no hablan, porque están en crisis. Y el motivo primordial es el económico”, informó el periodista.

A raíz de esta vorágine mediática, el ministro de Desarrollo Económico en la Ciudad de Buenos Aires decidió romper el silencio y comunicar lo que realmente sucedía en su matrimonio.

¿Pampita y Roberto García Moritán están separados?

El político decidió revelar el estatus de su matrimonio en redes sociales. Con un escrito de un párrafo, confirmó que la pareja no se había separado y que no existían terceros en discordia.

El descargo de Roberto García Moritán.

“No existe infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace cinco años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como toda pareja, pero no estamos separados”, sentenció Moritán en su descargo.

Seguidamente, aseveró que la prioridad del matrimonio estaba en su amor y familia que ha construido. Por tanto, solicitaba mayor respeto a las opiniones externas.

Se supo quién sería la tercera en discordia entre la modelo y el político.

“Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones, por favor”, cerró el esposo de Pampita.

La postura de Roberto García Moritán sobre su matrimonio con Pampita

Finalmente, tras su descargo en redes, Moritán decidió hablar con el programa “Poco Correctos” sobre su matrimonio. Ahí, reconoció que estaban en una crisis, pero que estaba consiente que lo iban a solucionar.

“Estamos en el proceso de volver a elegirnos. Tuvimos un par de semanas difíciles. Y justo ahora, cuando habíamos apostado al amor que nos tenemos, aparece todo esto (...) Lo vamos a superar por el amor que nos tenemos”, determinó el político.