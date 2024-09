Así comenzó la historia de amor de Pampita con Roberto García Moritán

Pampita es, sin dudas, una de las famosas argentinas más queridas por el público. Comenzó como modelo pero rápidamente se hizo un lugar de privilegio en el mundo del espectáculo argentino. En especial por sus trabajos como conductora de televisión y por su rol como jurado en el Bailando.

Además, la vida sentimental de Carolina Ardohain siempre ha dado de qué hablar. En el último tiempo, Pampita había vuelto a apostar en el amor tras su relación fallida con Benjamín Vicuña y rehizo su vida junto a Roberto García Moritán.

Ana y Pampita se encontraron con Roberto García Moritán durante una de sus recorridas y enternecieron a las redes.

Sin embargo, desde hace algunas semanas comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. El silencio de Pampita y Moritán, quienes no salieron a desmentir la separación, solamente alimentó la teoría y todo parece indicar que ya no están juntos aunque siguen conviviendo como familia.

Cómo comenzó la historia de amor entre Pampita y Roberto García Moritán

“Sin conocerla, vi que era la indicada y fui para adelante”, señaló el político en el programa PH, Podemos Hablar al poco tiempo que su romance se hizo público. El financista contó también en el programa cómo planificó su pedido de mano a la modelo.

Todos querían saber cómo había comenzado la historia de amor entre Pampita y Roberto García Moritán, ya que a menos de dos meses de conocerse decidieron casarse, allá por octubre de 2019. Todo ocurrió en Punta Cana, explicó Roberto y, aunque muchos no tenían fe a ese casamiento, se llevó a cabo al mes con una opulenta fiesta.

El actual ministro aprovechó su visita al programa de Telefe para aclarar las dudas y explicar cómo llegó a conquistar a Carolina. Sobre su opinión de Pampita en ese momento, explicó “que era la mujer más linda de la Argentina y del mundo”, dijo Moritán. Pero que también le parecía “totalmente inalcanzable”. Además, nunca se habían conocido personalmente.

Moritán habló primero de su divorcio de Milagros Brito, la madre de sus hijos, Santino y Delfina, y los 13 años que pasó sin llegar a concretar ninguna relación. ”Ya estaba empezando a sentir la necesidad de volver a darle una oportunidad a la familia”, dijo en aquel entonces.

“Me pareció que era ella (Pampita) y fui para adelante”, contó. “Estaba yendo a Rosario con mi socio, Marcos, a una reunión de negocios. Y mientras manejaba vi que era ella. Entonces le dije: ‘La vi a Pampita’. Y él me dijo: ‘Llamala, se acaba de separar’. Yo me quedé pensando un rato y pensé: ‘Le voy a mandar un mensaje”.

Y la historia continuó: "A las pocas horas me cayó una solicitud de Instagram de Pampita Oficial. Se ve que Oriana le hizo la consulta. Yo no lo podía creer. Esperé unas horas hasta aceptarla. Y así nos empezamos a escribir".

"Se dio algo muy interesante y es que, desde el momento en que empezamos a hablar hasta que nos vimos por primera vez, pasó un mes. Porque ella estaba viajando y yo también. Así que nos conocimos desde otro lugar. Arrancamos por WhatsApp, después por teléfono..."

Pampita y García Moritán a los besos en sus vacaciones en Punta del Este

Luego tenía planeado un viaje a República Dominicana y en el hotel en el que se alojaron le solucionaron todas las dudas. ”Cuando llegué, lo primero que hice fue inventarme reuniones para juntarme con la gente del hotel a planificar. Le dije: ‘Dame todo, ¿qué tenés? Metele todo y después vemos’”.

"Cuatro menos cinco se mete en el mar. Le digo que no, que me acompañe al spa, al gimnasio o dar una vuelta. Increíblemente, me acompañó. Pero después la tenía que volver a traer a las siete, y eran siete menos cinco y ella seguía. Ponía música y quería bailar. Después se puso a hablar con los hijos. Y yo mirando el reloj todo el tiempo, hasta que logré llevarla. Pero llegamos y fue muy lindo".

El pedido de matrimonio se vio en el video que subió Pampita en su momento. “Le tapé los ojos, caminó por un camino de velas, había violinistas, un gazebo, fuegos artificiales... Y un cartel que decía: ‘Casate conmigo’”, concluyó Moritán, quien obviamente recibió como respuesta un “sí'.