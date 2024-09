Quién sería la periodista y funcionaria señalada como la tercera en discordia entre Pampita y García Moritán

Desde hace varios días, comenzaron a surgir rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán. Desde entonces, la pareja ha estado bajo la lupa de todos. Finalmente, este miércoles en el programa LAM revelaron detalles de la supuesta separación y hasta señalaron que podría haber una tercera en discordia.

Los rumores de separación entre Pampita y Roberto García Moritán crecieron y se volvieron cada vez más fuertes en los últimos días. Finalmente, Ángel De Brito y compañía revelaron más detalles sobre esta supuesta crisis y contaron el motivo de la separación.

Se supo quién sería la tercera en discordia entre la modelo y el político.

El periodista y conductor dio su versión y coincidió con la información que maneja Yanina Latorre. Ambos señalaron que la separación es un hecho y no descartaron la posible infidelidad por parte del marido de Pampita.

“Me genera más sospecha de que no hablan”, dijo el conductor de LAM sobre la actitud de la modelo y el funcionario del Gobierno de CABA de no desmentir este rumor. Por su parte, Yanina amplió: “Uno de los rumores es que habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura”.

Las fotos que subió Pampita para el cumpleaños de Roberto García Moritán

Quién sería la tercera en discordia entre Pampita y Roberto García Moritán

Las pistas que dieron en LAM señalan a una conocida periodista política y actual funcionaria. “Esto viene de hace un tiempo largo, más de un año. El año pasado encontró mensajes en pleno Bailando y ella le habría puesto un ultimátum, no sé si consumaron. Encontró mensajes con una periodista política. Y Pampita le dijo: hasta acá”, reveló Latorre.

“Desprolijidades en el teléfono (de Moritán). Hace cuánto que lo sabemos... No sé qué decía el mensaje, ella (Pampita) le encontró algo que no le gustó con una periodista”, continuó y, según las pistas, la tercera en discordia podría ser Marcela Pagano, diputada de La Libertad Avanza, quien -para agregar condimentos al escándalo- está embarazada tras congelar óvulos.

Quién sería la periodista y funcionaria señalada como la tercera en discordia entre Pampita y García Moritán

“No es muy querida en el último canal que trabajó”, dijo Ángel de Brito sobre la periodista en cuestión. “Sobre todo por las personas que trabajan en vestuario y maquillaje”, agregó Marcela Feudale que manejaba más información. “Yo trabajé con ella. Es muy cambiadora de novios, siempre está en quilombos”, explicó Yanina.

Qué dijeron sobre la separación desde el entorno de Pampita y Roberto García Moritán

A raíz del silencio de los protagonistas, Yanina Latorre se contactó con personas del entorno de Pampita y Roberto García Moritán durante el programa en vivo y recibió información nueva.

“Alguien del entorno cercano a Pampita me confirma que está separada. Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona, me dicen que está muy en su rol político y no genera un peso. Reconoce que se casó muy rápido porque le pareció un dulce y se fue dando cuenta que es un nabo”, contó la panelista.