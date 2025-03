Ximena Capristo se sumó al animal print y posó con un minivestido semitransparente para el infarto

Ximena Capristo sigue marcando tendencia en redes sociales. Con más de 1.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la actriz y panelista comparte con su público un mix de contenido que va desde su vida profesional hasta sus mejores looks. En esta oportunidad, deslumbró con una apuesta arriesgada y sensual que dejó a sus fans sin palabras.

Capristo no solo brilla en las redes sociales, sino que también mantiene una presencia fuerte en la televisión. Actualmente es panelista de Sálvese quien pueda, el programa de espectáculos conducido por Yanina Latorre en América TV.

Ximena Capristo revolucionó Instagram con atrevido look

El total look que enamoró a Ximena Capristo

Desde su cuenta, la ex participante de Gran Hermano publicó una serie de fotos donde posó con un impactante minivestido de animal print. La prenda se destaca por su diseño irregular, con sectores semitransparentes y cortes asimétricos que aportan movimiento y originalidad. Un look que no pasó desapercibido y que generó miles de interacciones en cuestión de horas.

Ximena Capristo enamoró con su look.

Agradecida por esta nueva oportunidad en la pantalla chica, la actriz compartió su entusiasmo en redes con un mensaje especial: “Feliz por el programa nuevo ‘Salvese quien pueda’. ¡Gracias Yanina Latorre por la oportunidad y gracias Ángel de Brito por prestarme!“. Un posteo que rápidamente cosechó miles de likes y comentarios de sus seguidores.

Capristo posó con un look muy sensual.

Para completar el look, Capristo sumó sandalias negras altas, accesorios dorados y el cabello suelto con ondas suaves. En cuanto al maquillaje, la panelista apostó por tonos nude y un enfoque en los ojos, donde destacaron unas impactantes pestañas postizas.

El total look de Ximena.

Como era de esperarse, los halagos no tardaron en llegar. “¡Diosa por siempre!”, “Pura belleza natural”, “Estabas muy diosa en el programa de Yanina y LAM”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.