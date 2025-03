Yanina Latorre atacó a Jorge Rial en medio de su disputa con Marcela Feudale: “No te metas”

Una nueva polémica se sumó a LAM. En medio del conflicto legal con el Wandagate, Yanina Latorre tuvo un cruce con Marcela Feudale luego que esta última apuntara contra la periodista por hablar en contra de los comunicadores de C5N.

"¿Por qué tenés tanta cosa con la sarta de peronistas y no con los gorilas? Dejá de joder con esas cosas, estamos viviendo momentos complejos para estar señalando gente", aseveró la comunicadora con sumo enojo.

En medio de esta disputa, se habría sumado Jorge Rial, quien trabaja en C5N. A través de su programa de radio, habría acusado a la angelita de viajar al exterior con el dinero que recibió Diego de su representante. “Hay 10 periodistas que cobran sobre suelto y luego aparecen viajes al exterior que pagan los representantes (...) te vas de viaje con tu marido gracias a la preventa de un importantísimo representante”, sentenció el padre de Jorge Rial.

La feroz respuesta de Yanina Latorre a Jorge Rial

La contadora pública se defendió de las acusaciones en su nuevo programa de televisión “Sálvese quien pueda” por América TV. Allí, sentenció que su esposo era uno de los comentaristas más importantes de la Argentina y que no gozaba de sobres.

“¿Tenés que ser tan bajo Rial que para decirme ensobrada le tenés que decir ensobrado a Diego? ¿Qué vas a decir, que me paga Mauro? Mi marido no es periodista deportivo, es el mejor comentarista de futbol de toda la Argentina", aseveró con enojo.

Asimismo, añadió lo cansada que estaba de las mismas críticas hacia su persona. “Tengo los huevos al plat*, cuando quieren meterse conmigo me dicen corn****, se meten con Diego, ¿qué tiene la culpa de las pelotudeces que digo yo? Métete conmigo Rial, decime que soy ensobrada, deci que me paga Milei para estar con Majul, que le chupo el pi** a Majul. Pero no te metas con Diego“, recalcó con enojo.

“Mi marido gracias a dios hizo un carrerón y ganó mucha guita. No recibe sobres, no defiende a ningún jugador y no hace notas. Él solo analiza futbol (...) Cuando Diego va a la Champions League y yo lo acompaño, yo me saco mi pasaje porque laburo como burra (...) ¿Quién me ensobra en Miami? Yo, encima soy contadora", cerró.