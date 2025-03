Yanina Latorre reaccionó al despido de Ari Paluch en Rock & Pop: “Me ofende”

En episodio en vivo generó sumo repudio en el rubro comunicacional. Tras un pase con Beto Casella, Ari Paluch lanzó un comentario desafortunado contra una de las locutoras. "Es linda esa chica. Entonces, podemos arreglar. Vamos y vamos. Una mañana le ponemos el vaso con agua…”, expresó el presentador.

El comentario generó rechazo en el público, quiénes solicitaron medidas contra el periodista. El revuelo fue tal que Grupo Alpha tomó la decisión de desvincularlo de Rock&Pop. “Grupo Alpha Media informa que en el día de la fecha resolvió la relación contractual de Ari Paluch con FM Rock & Pop y no continuará vinculado a la radio”, dice el texto firmado por Silvia Marino, CEO Grupo Alpha.

La decisión fue celebrada por algunas personalidades del medio. Una de ellas fue la periodista Yanina Latorre, quien pese a haber tenido una amistad con el periodista en el pasado, se mostró contrariada contra sus dichos al aire.

La reacción de Yanina Latorre a la desvinculación de Ari Paluch

La postura de la angelita fue presentada en su último programa en El Observador 107.9. Ahí sentenció que fue una buena decisión por parte del Grupo Alpha tras considerar que Paluch no debería trabajar en los medios de comunicación por este tipo de conductas.

“Si un tipo se mandó semejante caga** con los antecedentes que tiene como persona, no debe estar en los medios de comunicación”, sentenció Yanina Latorre sin tapujos sobre los dichos de Ari Paluch y su historial con este tipo de comentarios.

Seguidamente, apuntó contra aquellos periodistas que no habrían apoyado a la locutora, quien fue la víctima de los dichos del presentador. “A mí me ofende más lo de la locutora (...) la víctima y la acosada fue la locutora. Eso es lo que jodi*”, destacó.

Respecto a la reacción del círculo de la locutora (llamada Noelia Corral), Yanina reveló que su esposo, quien es un reconocido periodista deportivo, le habría mandado varios mensajes a Paluch por lo sucedido. Sin embargo, no recibió respuestas,

Noelia Corral, la locutora que se vio envuelta en la polémica por los dichos de Ari Paluch. (Foto: captura de pantalla)

“El marido de la chica, Garófalo, le escribió a Ari Paluch y le mandó audios. El cag** no le contestó ninguno. Si vos estás realmente arrepentido, le hubieses contestado (...) Y él (el esposo) estaba laburando y no escuchó (el comentario de Paluch). Si lo hubiese hecho, me dijo que habría ido a la puerta de la radio", cerró de forma tajante.