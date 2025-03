El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Luego del violento episodio en el Chateau Libertador, donde el futbolista irrumpió para llevarse a sus hijas Francesca e Isabella cumpliendo con las condiciones que la justicia le puso.

La mediática preocupó a todos al aparecer con los brazos vendados en los videos que se viralizaron del incidente. La primera pregunta que surgió fue qué le pasó y si su estado de salud estaba relacionado con la leucemia que atraviesa desde hace más de un año.

Según trascendió, Icardi no veía a sus hijas desde hacía dos meses y, tras recogerlas del colegio, se generó una situación tensa por el pedido de las niñas de llevarse a sus perros, pero la negativa del futbolista porque correrían riesgo por los carpinchos.

Qué se sabe de la operación de Wanda Nara

La noticia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito en Bondi Live, donde reveló que Wanda fue sometida a una cirugía de urgencia. “No se sabe de qué puntualmente. La gente cercana a ella me dice que tiene que ver con un coletazo de la leucemia, como un edema que se le hizo. Pero es raro porque en los videos se la ve vendada en los brazos y codos”, explicó.

El vendaje que tenía Nara.

El abogado de Wanda, Matías Payarola, también se refirió a la intervención quirúrgica y aclaró que la decisión se tomó a último momento. “Tenía un tema de salud vinculado con su tratamiento. Se tuvo que hacer los prequirúrgicos con urgencia minutos antes de la operación porque no fue algo programado ni con tiempo”, explicó el letrado.

El momento del escándalo donde se la vio a Wanda vendada.

La posibilidad de que se haya tratado de una cirugía estética también se mencionó, pero el abogado evitó dar precisiones al respecto: “En cuanto al contenido, de si es algo estético o no, es algo en lo que yo no me puedo meter”.