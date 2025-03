El polémico comentario de una de las abogadas de Mauro Icardi sobre la China Suárez: “Linda como t...”

El WandaGate sigue su curso y cada día sale a la luz detalles del escandaloso divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y el conflicto legal por la custodia de sus hijas: Francesca e Isabella. El viernes por la noche se desató el conflicto en el Chateau Libertador cuando irrumpió el futbolista para devolver los perros de sus hijas.

El escándalo comenzó cuando después de dos meses, la Justicia aprobó la restitución para que se encuentre con sus hijas. Sin embargo, después del encuentro a la salida del colegio de las menores, el futbolista fue al departamento de su ex con el objetivo de dejar las mascotas de sus hijas de manera violenta.

Esto alertó a los vecinos por el escándalo. En los videos que se filtraron, las hijas del exmatrimonio lloraban desconsoladamente, mientras Icardi gritaba. Además, llegó la policía y los abogados para intentar calmar la situación.

Mauro Icardi y la China Suárez

Tras esto, Ángel de Brito reveló la decisión que tomaron las abogadas del futbolista: “Renunciaron las tres abogadas de Icardi. Elba Marcovecchio, Lara Piro y Guadalupe Guerrero. El motivo: diferencias irreconciliables. El episodio policial de ayer fue el desencadenante”.

Las abogadas de Mauro Icardi renunciaron al caso.

Las escandalosas declaraciones de una de las abogadas de Mauro Icardi sobre la China Suárez

El viernes pasado en Bondi Live, Lara Piro, una de las abogadas del futbolista habló de la China Suárez y fue polémica con su comentario. Asimismo, la letrada reveló que le aconsejó a su defendido que se aleje de la actriz.

“Por eso tiene que ser inteligente, que la corra, la China se va a ir sola. Yo te estoy diciendo que se lo dije yo, que la mina era proporcionalmente linda como tóxica y put*“, expresó sin filtros la abogada de Mauro Icardi.

“Lo sabe todo el mundo. Yo le recomendé, como la tía Lara, como me dice él, que no tenga pibes, que no la haga su novia... Por eso si vos escuchás las grabaciones que hay él dice ‘No es mi novia, no es mi pareja’ y a las chicas se las presenta como una amiga”, agregó la abogada en la charla que mantiene con el periodista del programa.

“La mina vive en Pilar. Sí, se queda (en la casa de Icardi), pero vive en Pilar con sus hijos. No creo que esto pase a mayores”, contó la abogada en cuanto a la residencia de la China Suárez.