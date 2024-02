“Lali Depósito”, “Cristina propone un modelo incorrecto” y ”Pegamos la mejor onda con el Papa”: las frases fuertes de la entrevista de Javier Milei

El presidente Javier Milei mantuvo su primera entrevista tras el regreso de su gira por Italia en donde se entrevistó con el papa Francisco: “Pegamos la mejor (onda)” dijo el mandatario de su encuentro con el Sumo Pontífice. “Lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis exabruptos del pasado”, destacó Milei.

En una entrevista con La Nación+, el Presidente añadió que le reiteró al Sumo Pontífice la invitación al país, aunque Jorge Bergoglio “no contestó” y destacó que el encuentro que ambos mantuvieron en el Vaticano en los últimos días fue “maravilloso”.

"Pegamos la mejor": la frase de Milei para referirse a su vínculo con el Papa. Foto: Vatican Media

Milei: “Cuando se logre el equilibrio fiscal y el déficit cero se podrá abrir el mercado”

En la misma entrevista, el Presidente abordó cuestiones económicas y reiteró que “una vez” que su gestión asegure el “equilibrio fiscal, el déficit cero” y tenga “saneado el Banco Central”, estará en condiciones de “abrir el mercado” de cambio, lo que generará un “rebote económico”.

“Una vez que eliminás el cepo, el exceso de demanda desaparece, cae la tasa de interés, se expande la actividad económica, se expanden los salarios y la cantidad de pobres e indigentes caen”, aseguró el mandatario.

Milei: “El éxito de la Ley Bases es que logra desenmascarar que hay delincuentes que se disfrazan de ovejas y eran lobos”

Otro tema que no eludió en la entrevista fue el de la Ley Bases que finalmente no prosperó en la Cámara de Diputados, Milei aseguró que el retroceso del proyecto de la “ley ómnibus” en el Congreso “fue fabuloso” porque logró “el objetivo” de desenmascarar a la política y cuestionó a algunos legisladores “delincuentes que se disfrazan de ovejas” y “no quieren ceder sus privilegios”.

”La ley Bases no pasó porque no les interesa, no quieren ceder sus privilegios”, afirmó Milei y aseguró que “quería ordenar el espectro político para que la gente entienda qué vota” y así desenmascarar “que hay delincuentes que se disfrazan de ovejas y eran lobos”.

La justificación de Milei sobre el 20,6% de inflación en enero

Conocido el dato de la inflación de enero ofrecido por el Indec este mismo miércoles, que fue del 20,6%, el Presidente reconoció que el mismo aislado parece horroroso” pero pidió no olvidar “la herencia que recibimos”.

”Íbamos camino a un 15 mil por ciento de inflación, la economía venía viajando en ese sendero”, dijo el Presidente al señalar que “a los pocos días de asumir lanzamos un programa de estabilización hiperortodoxo” que incluyó “recortes del gasto público”, la eliminación de “200 mil programas sociales” y la eliminación de “la obra pública, que es una fuente de corrupción gigante”.

A su vez, advirtió que las medidas implementadas por su gestión evitaron una “hiperinflación” que “hubiera dejado un 95% de pobres”.

”Nos dejaron plantado ese escenario”, sostuvo en referencia a la administración del Frente de Todos.

Milei sobre Cristina Kirchner: “es intelectualmente honesta, pero propone un modelo que es incorrecto y es la base de la decadencia argentina”

En otro fragmento de la entrevista, Milei se refirió a la carta que escribió Cristina Kirchner de 33 páginas en donde hizo una fuerte crítica al actual gobierno.

En ese sentido, Milei explicó que la ex vicepresidenta “propone un modelo que es incorrecto y es la base de la decadencia argentina” y consideró que “es intelectualmente honesta” pero “adhiere a una cosa que es una porquería”.

”Para Cristina lo que genera la inflación es la falta de dólares y eso es de precariedad conceptual” y agregó que “el kirchnerismo dilapidó las reservas y le entregaron a Mauricio Macri una situación paupérrima” en 2015.

Javier Milei se refirió a la carta de Cristina Kirchner.

Milei chicaneó a Lali y la llamó “Lali Depósito”

Finalmente, al referirse al conflicto docente, el Presidente lanzó que si los maestros “no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores se están gastando la plata”.

”¿Por qué Nación tiene que estar financiado permanentemente?”, se preguntó Milei y le propuso a los mandatarios provinciales que “bajen los recitales”, en referencia a la reciente realización del Consquín Rock en Córdoba, entre otros gastos entre los que también incluyó la “pauta” oficial de esos distritos.

En ese sentido, en una parte de la entrevista llegó a nombrar como “Lali Depósito” a la cantante Lali Espósito, a quien acusó de haber cobrado 350 mil dólares por parte del Estado por uno de sus recitales.