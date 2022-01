A tan solo seis meses de haber iniciado la relación, la noticia del casamiento de Moria Casán y Fernando Galmarini sorprendió a todos, incluída la familia del político. Es que el dirigente estuvo invitado en “Moria es Moria” (el nueve) y comentó cuál fue la reacción de sus seres queridos cuando les contó.

Moria Casán invitó a su marido a "Moria es Moria".

La “one” debutó en diciembre en la pantalla chica y decidió llevar a su marido como primer invitado del año. Durante la charla, hablaron sobre su vínculo y cómo fue que se conocieron. Además, recordaron el momento en el que también participó de otro de sus programas, “A la cama con Moria” (1991), mientras se desempeñaba como secretario de Deportes en la presidencia de Carlos Menem.

El mensaje de feliz cumpleaños de Moria Casán para Pato Galmarini.

Sin embargo, fue recién en una fiesta en el marco de las elecciones presidenciales de 2019 que se reencontraron. Galmarini trabajaba junto a Jorge Coscia y buscaban personalidades de distintos ámbitos. Ahí fue cuando la recordó: “Yo la conocí a Moria, fue hace treinta años pero me animo a invitarla”, contó.

Moria Casán en su programa "A la cama con Moria" junto a Fernando Galmarini. (1991). Foto: Gentileza. TN.

“Yo no sé si te expliqué bien o mal, pero me dijiste que ibas a ir y me cagaste. Creo que no entendiste”, reprochó él, a lo que ella respondió: “No, vos saraseaste un poco”.

Moria quiso indagar aun más y se arriesgó a preguntarle sobre la reacción de su familia. “¿Dijeron ‘cuidado esta mina, qué peligrosa’ o ‘¿qué divina mi mamita’?”, consultó. “Fue tan de improviso para todos ellos. Se enteraron por una revista, que nos sacó fotos cuando fuimos a comer a Tigre. Aparecimos vos y yo y me dijeron: “¿Qué estás haciendo?”, indicó el “Pato”.

“Yo no pregunto si está bien o si está mal. “Mi vida es mi vida, por supuesto que comparto todo con ellos, y en verdad, Negra, te recibieron bien”, agregó.