Moria Casán sorprendió a su nieto Dante a la salida de la escuela y se volvió viral: “Vino la abuela...”

Moria Casán es sin dudas una de las figuras más importante de los medios de comunicación con una extensa trayectoria como actriz, conductora, vedette y artista que ha logrado cautivar al público con su carisma y humor. La famosa es conocida por su lengua karateka a opinar de cualquier tema. También se sabe que tiene un gran vínculo con su hija y nietos.

La One sigue dejando su legado en el teatro y con sus frases icónicas que quedaron en la memoria colectiva del público. Ahora, Moria Casán fue el centro de atención al aparecer en la escuela a la que va su nieto generando furor entre los presentes.

No es la primera vez, que la diva se muestra cariñosa con su familia. Moria es madre de Sofía Gala, y abuela de Helena y Dante. La One disfruta de pasar tiempo con sus nietos y ser un “abuelo” como ellos lo llaman, presente.

Moria Casán y sus nietos. (Instagram)

Moria compartió un video en donde se la ve divertida yendo a buscar a Dante Della Paolera a la escuela primaria. La presencia de la diva causó revuelo en la institución y el pequeño de 10 años se mostró feliz de ver lo que provocaba su abuela.

Moria Casán sorprendió a su nieto a la salida de la escuela y se volvió viral

“Abuelo Mo yendo a buscar a Dante”, escribió La One en la secuencia que compartió. La artista agradeció al público que la cruzaba y le demostraba su cariño.

“¿Dónde me tengo que poner? no sé. Es la primera vez que vengo”, dice Moria en el video mientras otra persona la graba. Cuando es el horario de salida, se ve a Dante correr feliz y a abrazar a La One.

“Tu abuela es la ONE y te busca en el colegio”, señala la descripción del video que se volvió viral. Además, fiel a su estilo, Moria llevó un pañuelo animal print en la cabeza, remera con transparencias y una calza con borcegos.

La One se volvió viral por ir a buscar a su nieto de la escuela

“Les dije que vino la abuela a buscarme”, comentó Dante divertido por lo que provocaba Moria a la salida de la escuela. “No, el abuelo. Mirá que te dejo...”, le contestó la diva con humor.

El video generó comentarios divertidos y de felicitaciones para el gran vínculo que tiene la diva con sus nietos. “Yo quiero que Moria sea mi abuelo y me vaya a buscar del colegio”; “Imagínate que tu abuela sea Moria, ¡me muero!“, fueron algunos de los comentarios.