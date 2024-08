La filosa respuesta de Marixa Balli a los ataques de Moria Casán: “Se hasta donde llegar”

Moria Casán es una de las mujeres más destacadas en el rubro. Su actitud liberal, divertida y sin tapujos la ha destacado como “La One” en el mundo del entretenimiento.

Ahora bien, la presentadora decidió formar parte de un programa de streaming llamado “Nave Nodriza”. Allí, se expresó en contra en Marixa Balli, quien no dudó en expresar su postura en LAM.

Qué dijo Moria Casán sobre Marixa Balli

La One fue destacada en los medios por haberse burlado de unos dichos que acusaban a la exvedette de ser petera. Allí, la actriz confesó que no consideraba esa acusación como un insulto.

“Igual no está mal ser petera (...) Amo, es máster (...) Aguanten las peteras”, destacó Moria Casán.

La respuesta de Marixa Balli a los dichos de Moria Casán

Tras los dichos de Casán, Marixa Balli aseveró que no le gustaron los dichos. En este aspecto, consideró que si bien la admiraba, no le gustó que sé riera de ese tipo de chistes.

“Yo no soy una mina que va diciendo chistes de ese tipo. Sé hasta donde llegar, es mi forma de manejarme la vida y no me gusta que se sobrepasen algunos límites”, sentenció la angelita.

Seguidamente, expresó que era una falta de respeto hablar así de una mujer y que Juan Mirabelli (quien hizo el comentario en primer lugar) era una persona que atrasa.

“Juan Mirabelli es un conchudo y atrasa (...) Es una falta de respeto hablar así de una mujer. Esto es berreta. Yo no le debo nada a nadie”, sentenció la exvedete.

Finalmente, Balli cerró su descargo con una icónica frase: “No se me caen pi*** ,se me caen billetes amor”.

La respuesta del público a la respuesta de Marixa Balli

La postura de la mediática se hizo tendencia en las redes sociales. En este sentido, algunos usuarios establecieron que habría exagerado por su reacción al comentario.

“Hace poco en #lam le decían exagerada a Zaira Nara porque se enojó cuando le dijeron chupap***. Ahora le dicen (...) a Marixa (supuestamente, porque entendieron mal) y hacen alto escándalo (...)”, “Adorada Marixa, no te Chupa todo un huevo... ESTAS RE ENOJADA no te Chupa un huevo estas recaliente”, “No lo vi Pero más de uno que ve LAM se burla de Marixa porque la historias vintage que cuenta no se las cree nadie”, aseveraron algunos usuarios sobre la respuesta de Marixa Balli contra Moria Casán.