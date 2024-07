Mirtha Legrand y Florencia Peña revelaron que estuvieron distanciadas: los motivos

Mirtha Legrand es una de las conductoras más queridas del país, y con una extensa trayectoria en la conducción de su programa “La Noche de Mirtha” en donde asisten diferentes figuras públicas de la política, el arte y los medios de comunicación. Florencia Peña, Robertito Funes Ugarte, Luisa Albinoni y Pachu Peña fueron los invitados en la noche del sábado.

Florencia Peña es una de las actrices y humorista con mayor trayectoria del país, teniendo en cuenta que empezó su carrera siendo muy joven. La actriz siempre se manifestó fiel a su ideología y no duda en decir lo que piensa, es por eso que muchas veces recibió críticas y hasta cancelaciones por su orientación política.

Flor Peña Foto: instagram

Mirtha Legrand y Florencia Peña contaron los motivos de su distanciamiento

Durante el programa de “La Chiqui”, Florencia recordó la primera vez que fue al ciclo de Mirtha a sus 17 años. Eso llevó a que “La Chiqui” contara que habían tenido un desacuerdo y eso llevó a que estuvieran distanciadas por varios años, motivo por el que la actriz no iba al programa. “Tuvimos un pequeño desencuentro. Algo político me parece”, dijo Mirtha Legrand.

A lo que la actriz reaccionó: “Pero porque pensábamos distinto, ¿por qué?”. Ante esto, Mirtha contestó: “Pero ahora ella está más tranquila”. Esto abrió debate a temas políticos, y Robertito acotó: “La grieta está, pero está más suavizada ahora”.

Florencia Peña defendió su postura y expresó: “No, la grieta está distinta ahora. Ya no es una grieta ideológica, ahora siento que es una grieta humana. De repente me encuentro con gente que estaba enfrente mío, todos de este lado. Cuando uno va creciendo va pensando en las ideas. Yo que soy mamá de tres hijos, pienso en qué Argentina me gustaría para mis hijos”.

“¿Qué tipo de país?”, quiso saber Mirtha Legrand. Flor Peña agregó: “No es esta Argentina actual. Me parece que en este momento necesitamos poder conversar ciertas cosas como no me gusta que haya tanto odio, que naturalicemos la violencia, me parece que no vamos a construir algo bueno. No me gusta que escrachen periodistas, me parece que no es por ahí. Podemos construir una Argentina más justa y respetándonos”.

Florencia Peña y Mirtha Legrand revelaron el motivo de su pelea Foto: gentileza cla

“A mí el hambre es lo que más me preocupa”, comentó Mirtha. “Para eso, es necesario que el Estado esté presente”, manifestó Florencia Peña. A lo que la conductora agregó sobre el presidente: “Qué buena imagen tiene en el exterior, la gente joven lo quiere”.

Po su parte, Florencia salió al cruce y comentó: “Tiene una imagen fuerte para la derecha, no para otros pensamientos. Yo respeto absolutamente, la gente lo votó y me parece fantástico porque la democracia es así. A veces nos gustan las cosas y a veces no”.

“A mí me preocupa mucho la gente que despiden, que los echan. Tenés miedo, donde encontrás otro trabajo. ¿Dónde?”, resaltó Mirtha Legrand.