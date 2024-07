Maxi Ghione recordó su paso por la mesa de Mirtha Legrand y fue durísimo con Carlín Calvo: “Me cagó”

En las últimas horas, el actor Maximiliano Ghione entrevistado por A la tarde (América TV), recordó el día que visitó la mesa de Mirtha Legrand junto a Juan Leyrado, Rodolfo Ranni y Carlín Calvo. La emisión es recordada por el escándalo que se sucedió en vivo e involucró a los cuatro actores.

En aquel entonces, el actor estaba trabajando en la obra “Los Machos” junto a sus colegas. Al parecer les había pedido que no mencionaran su problema de sordera durante el almuerzo en vivo. Sin embargo, Calvo hizo referencia a esto y, pensando que estaban fuera del aire, Ghione le respondió enojado haciendo referencia al ACV que padeció el protagonista de Amigos son los amigos: “A vos te tienen que cortar la carne y nadie te dice nada”.

A 20 años de ese tenso momento con el actor que murió en 2020, Ghione contó: “Hace 20 años que vengo bancando que gente, sin saber, digan ‘ese es el que le faltó el respeto a Carlos Calvo’”, arrancó en diálogo con A la tarde (América).

Luego siguió: “Yo no le falté el respeto, yo simplemente tenía 29 años, era mi primer protagónico, estábamos haciendo “Los Machos” con Rodolfo Ranni, Juan Leyrado y Carlín Calvo. Estábamos almorzando con Mirtha Legrand y yo en ese momento no blanqueaba mi sordera. Me operé hace tres años el oído este, recuperé por suerte, pero todavía uso audífono, lo que pasa es que esto no consterna”.

A modo explicativo siguió: “Un ACV consterna, parece que el sordo no. A mí me falta un sentido y tenía 29 años y era un chiquilín realmente asustado y antes del aire le pedí ‘no digas nada sobre mi sordera porque no me interesa que la gente sepa’. Yo no lo había blanqueado por temor a que no me llamen para trabajar”.

Después relató cuáles fueron las actitudes de sus compañeros: “Lo primero que hizo cuando vamos al aire fue que cada vez que la señora se dirigía a mí, todos, no solamente Calvo, los tres, empezaron ‘háblele fuerte que es sordo’, ‘sordo’, ‘sordo’, y en un momento la señora dice ‘vamos al corte’. Yo creí que estábamos en el corte y le dije ‘¿por qué se ríen de mí si pido que me hablen más alto así escucho y de vos nadie se ríe que te tienen que cortar la carne?’”.

“Él estaba con un ACV, no podía cortar la carne y yo tengo una esclerosis y no puedo escuchar, entonces estamos más o menos en igualdad de condiciones, nada más que uno despierta más ternura tal vez. Aparte, cómo le explicás a la señora que Carlín, con su nombre Carlín, es un tierno y no lo fue”, concluyó Ghione sobre el episodio.

Para cerrar contó: “Me hacían rancho aparte, me daban la espalda, no me hablaban… son los tres maltratadores. Los tres maltratadores famosos porque es incómodo trabajar con ellos”. Desafiante comentó: “Me banco la que venga, pero a solas. Pobre… uno ya se murió. A los otros dos los espero en la esquina, donde quieran, pero sin cámaras, sin toda esta cosa, que sirve y gracias para que al final dejen de decirme el irrespetuoso, el que le faltó el respeto a Carlín Calvo. Pero ¿quién es Carlin Calvo? Carlín Calvo me cagó. Casi digo “me dedico a otra cosa, si la televisión es esto yo no quiero esto para mí”. Mira lo que puede lograr un tipo sobre un joven”.