Quién es Mina Serrano, la actriz que encarnó a Cris Miró en la serie

Cris Miró es un legado en sí mismo más que un nombre. Con su radiante sonrisa y carisma sin igual, modificó todos los formatos conocidos en el entretenimiento argentino.

Cris Miró se transformó en un ícono de la revista porteña en los 90 (Web).

“Mi verdadero nombre es el que siento”, destacó Cris Miró con una frase que movería a toda una comunidad por toda la eternidad.

Ahora bien, tras su poderoso legado, Martín Vatenberg decidió conformar “Cris Miró (Ella)”, una serie biográfica basada en la novela Hembra, Cris Miró. Vivir y morir en un país de machos de Carlos Sanzol.

La serie contó con ocho episodios y buscó realzar el camino del héroe de la artista. Para ello, una española llamada Mina Serrano sería la indicada para protagonizar a la modelo trans.

Quién es Mina Serrano, la actriz española que ha captado toda la atención

Mina Serrano es una joven oriunda de Granada, España. Su adolescencia estuvo marcada por el bullying, dado que sus compañeros la consideraban “rara”.

Mina Serrano interpreta a Cris Miró (Gentileza TNT).

Por tal motivo, con solo 17 años, decidió mudarse a Madrid para estudiar arte dramáticos y comenzar su carrera en el mundo de la actuación.

“Granada es una ciudad muy pequeñita, pero tiene algo muy cultural porque es la cuna del flamenco. Se respira eso, pero a la vez es muy chico. Yo crecí sin muchas referencias y pensando que todo era muy diferente a lo que veía. Tuve que salir para encontrarme. Me fui de mi casa a los 17 años.

Las celebridades que asistieron al evento de prensa y disfrutaron del primer episodio de la biopic de Cris Miró. Foto: Gentileza TNT / Flow

Su viaje a la capital europea marcaría el comienzo de su nuevo estilo de vida. Mientras se integraba en la gran ciudad, consiguió a sus primeros amigos y consiguió diferentes roles en obras de teatro independientes.

“A los 17 años me fui a Madrid porque me presenté en el conservatorio de arte dramático. Ahí fue donde encontré a mis amigos y a mi gente. Conocí diversas maneras de ser y de vivir. Empecé rápidamente a hacer teatro independiente y a través de esas obras empecé a investigar y a hacer personajes diferentes. En la primera obra que hice actuaba de vedette de revista. Me posibilitó explorar mi estética y mi sexualidad”, aseveró la actriz.

Con solo 8 capítulos de media hora, la serie sobre la primera mujer trans del país en saltar a la fama como vedette repasará su vida y su huella en el mundo del espectáculo. Foto: TNT / Flow

Actualmente, Mina Serrano tiene 27 años y su gran rol protagónico ha sido el de Cris Miró, una persona que ha marcado su vida profesional. “Genera mucha empatía con el personaje de ella. Yo quisiera seguir su camino y entenderla más como persona. Al final al ícono lo conocemos, pero no conocemos al ser que estaba detrás”, destacó Mina para la revista GENTE.