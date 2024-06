El impactante video de Céline Dion en medio de una crisis por su enfermedad que revolucionó al mundo

Céline Dion ha sido foco a nivel mundial por “I am Céline Dion”, su documental disponible en Prime Video. En este proyecto audiovisual, se presentó cómo vive la cantante con el “Síndrome de la persona Rígida“, la enfermedad neurológica que padece.

“Cuando tu voz te trae alegría, eres lo mejor de ti mismo. Mira Yo soy: Céline Dion en @primevideo el martes”, destacó la intérprete de My Heart Will Go On con un fragmento del documental.

Ahora bien, el documental buscó presentar las experiencias más duras que ha padecido la cantante tras ser diagnosticada con el síndrome a fines de 2022. Uno de ellos sorprendió a sus fanáticos, dado que mostró una de las crisis que puede padecer una persona con esa enfermedad.

Alerta por sensibilidad: esta fue la crisis que padeció Céline Dion durante la grabación de su documental

El hecho ocurrió durante las grabaciones del documental creado por Irene Taylor. Ahí se logró evidenciar a la cantante perdiendo el control de su cuerpo.

“Ella sigue con nosotros”, se escucha por parte de uno de los médicos que se encuentra con la cantante.

El cuerpo de la cantante estaba rígido y no podía movilizarlo. Sin embargo, pese a esta situación, Céline Dion seguía consciente de todo a su alrededor.

Dion enfrenta una rara enfermedad neurológica que la alejó de los escenarios desde finales de 2022.

“Esa ansiedad, ese pánico. Ese continuo spam que no se rompía, luego activó rápidamente espasmos por todo el cuerpo (...) Estos son espasmos lo que está ocurriendo (en el video) y los pacientes saben lo que está ocurriendo”, reveló el doctor de Céline Dion al medio USA Today.

Qué es el Síndrome de la Persona Rígida, la enfermedad sin cura de Céline Dion

“El Síndrome de la Persona Rígida” es un trastorno que afecta al sistema nervioso central. Puede generar espasmos y rigidez muscular progresiva.

Los síntomas de la enfermedad se caracterizan por períodos de rigidez en el tronco y extremidades. Sin embargo, de acuerdo con Grupo Recoletas, los pacientes pueden padecer estas afecciones:

Posturas anormales tales como encorvarse sobre sí mismo

Episodios de rigidez muscular y espasmos que ocurren por una sensibilidad aumentada por ruido, contacto con alguna persona u objeto o respuesta a un sobresalto.

Caídas debido a los espasmos y la rigidez muscular cuando la gente con la enfermedad está caminando o se pone de pie.

Parálisis cerebral

Epilepsia

Ansiedad

Depresión

Finalmente, no hay una causa principal que genere la enfermedad. No obstante, investigaciones indican que es el resultado de una respuesta autoinmune anormal en el cerebro y la médula espinal.