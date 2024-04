“I am Céline Dion” : dónde y cuándo ver el documental más personal de la cantante

Céline Dion es una de las cantantes más importantes de todos los tiempos. Con su particular timbre, baladas románticas y su icónica frase romántica “My Heart Will Go On” la han catalogado como una de las artistas más emblemáticas.

Ahora bien, debido a su grande trayectoria que comenzó cuando solo tenía 12 años, Amazon MGM producirá “I am Céline Dion”, un documental sobre la nueva vida de la cantante francófona.

Todos los detalles del nuevo documental de Céline Dion

De acuerdo con la intérprete de “I´m Alive” y el estudio, el proyecto audiovisual buscaría ser un behind-the-scenes honesto sobre el recorrido de Dion con el Síndrome de la Persona Rígida, una enfermedad que produce espamos en el cuerpo de forma constante.

Publicación de Céline Dion con Amazon MGM que anuncia el documental. Foto: @CelineD

“I am Céline Dion nos da un crudo y honesto detrás de escenas de los obstáculos que padece la icónica superestrella con su enfermedad”, destacaron las personas involucradas en el proyecto.

Seguidamente, el equipo de Céline Dion entabló que el documental funcionaría como una carta de amor a sus fanáticos.De esa forma, buscaría brindarles un gran mensaje: el rol de la música en las adversidades.

“Sirviendo como una carta de amor a sus fanáticos, este documental inspiracional destaca la música que ha guiado su vida mientras presenta la resilencia de un espíritu humano”, entabló el equipo de la cantante.

Cuándo y dónde se podrá ver el documental

Céline Dion y Amazon MGM Studios anunció que “I am Céline Dion” se estrenaría el próximo 25 de junio a nivel mundial. El mismo, estará disponible en Prime Video.

Quién es Céline Dion

Céline Marie Claudette Dion nació el 30 de marzo de 1968 en Charlemagne, Canadá. Era la más hermana más pequeña en una familia con 14 hermanos y comenzó a actuar en diferentes recitales desde los cinco años.

Sin embargo, el punto de quiebre ocurrió a los 12 años, cuando hermano Michael grabó un cassette de ella cantando y la llevó a un productor reconocido: René Angelil, quién sería su esposo en 1993.

Céline Dion en sus inicios musicales con René Angelil. El mismo sería su representante y psoteriormente, esposo. Foto: Reddit

Tras escuchar su voz angelical, Angelil decidió hipotecar su casa para que Dion publicara su primer disco. Esto hizo que se convirtiera en una superestrella en Quebec y diese el primer paso en su carrera.

Céline Dion, la cantante de 56 años que consagró éxitos en su carrera. Foto: El Mundo

En 1988 ganó la edición de Eurovisión, una de las competencias más exitosas en Europa, lo que hizo que conformara su primer álbum en inglés denominado Where Does My Heart Beat Now en 1990 y llegara a las emisoras internacionales.

Este último punto catapultó su fama a nivel internacional y se convirtió en la cantante francófona más exitosa de todos los tiempo.