El complicado estado de salud de Celine Dion: “Perdió el control de sus músculos”

Celine Dion es una de las cantantes más queridas en el mundo con una voz única y éxitos que son recordados por todos. Sin embargo, hace un tiempo que la artista se encuentra alejada de la música y la vida pública.

Hace un año había anunciado la enfermedad neurológica degenerativa que padece, Síndrome de la Persona Rígida, lo que llevó a que se bajara de los escenarios ya que no podía cantar como solía hacerlo.

El delicado estado de salud de Celine Dion Foto: instagram/celinedio

Mediante una entrevista al medio Francés 7 Jours, su hermana Claudette Dion, contó cómo se siente la cantante y cuál es la nueva complicación que atraviesa en su salud.

Según contó la hermana de la artista, Celine “perdió el control de sus músculos”, a pesar del trabajo duro que realiza todos los días para lograr vencer la enfermedad. Además, señaló que muchos “perdieron la esperanza” de encontrar cura debido a que es una enfermedad poco conocida y no hay tratamiento hasta el momento.

El delicado estado de salud de Celine Dion Foto: gentileza el periódico

“Su condición debilitante empeoró con el tiempo. Lo que me rompe el corazón es que ella siempre fue muy disciplinada. Ella siempre trabajó duro. Nuestra madre siempre le decía: ‘Lo vas a hacer bien. Lo vas a hacer correctamente’”, comentó Claudette Dion.

Al hablar de una posible vuelta a los escenarios, expresó: “Es cierto que, tanto en nuestros sueños como en los de ella, el objetivo es volver a los escenarios. ¿De qué manera? No lo sé. Las cuerdas vocales son músculos, y el corazón también es un músculo. Esto es lo que me viene a la mente. Debido a que la condición de ella es un caso entre un millón, los científicos no han hecho mucha investigación porque no afecta a tanta gente”.

Qué es el Síndrome de la Persona Rígida, la enfermedad que padece Celine Dion

El Síndrome de la Persona Rígida es una condición neurológica degenerativa que no tiene cura, hasta ahora. Afecta al cerebro y la médula espinal, lo que produce rigidez muscular y espasmos en la cantante.

Celine había cancelado varios shows a fines de 2022 luego de contar la enfermedad que padece y como esta afectaba su capacidad para caminar y cantar.