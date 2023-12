La divertida manera que eligió María Becerra para celebrar su segundo show agotado en River

Hace unos días, María Becerra sorprendió a su público con el anuncio de su segundo show en el estadio de River Plate. A través de sus redes sociales la cantante confirmó la noticia esperada por muchos: una nueva función tras el éxito rotundo de su primer concierto sold out. Ahora volvió a romper récords y agotó las entradas para la nueva función en tan solo un día.

María Becerra se presentará en el estadio de River el 22 y 23 de marzo y la venta de entradas ha sido un éxito rotundo. En menos de 24hs, La Nena de Argentina logró el sold out de la segunda fecha en el Monumental.

Además, la intérprete de “Corazón Vacío” decidió festejarlo con un divertido video en el que mostró todo su carisma y recordó su época de youtuber. A través de su cuenta de Instagram, la oriunda de Quilmes compartió un hilarante sketch para anunciar que dará dos shows en el estadio de Núñez.

María Becerra confirmó un segundo show en River. Será el 22 de marzo y desde el lunes se venden las entradas. (Prensa DF Entertainment). Foto: @Javifotoman

“Esto ya no es un sueño hecho realidad, son dos y es increíble”, agregó la artista en la publicación. “Mi gente bonita, gracias por estar ahí del otro lado, desde sus teléfonos y computadoras, haciendo fila para sacar las entradas”, señaló.

También prometió que serán dos noches inolvidables: “Gracias por el esfuerzo para poder estar dos noches conmigo. Les prometo que va a ser algo que nunca se van a olvidar”.

El ritual de María Becerra antes de sus shows

En su paso por el programa de televisión El Hormiguero, María Becerra reveló detalles de sus rituales antes de cada show. Entre ellos, entrenamiento físico para estirar sus músculos. “Me gusta estar solita, vocalizo tranquila, me nebulizo, caliento el cuerpo”, enumeró.

Aunque el conductor quiso ir más allá y le preguntó por un ritual en particular. Según pudo averiguar, la cantante se lava las manos con sal. “¿De dónde salió eso?” comentó la artista entre risas. “Sí, bueno a veces, no antes de salir a los shows si no después de algún día en el que vi a mucha gente o estuve en contacto con muchas personas”, aclaró.

Luego mencionó varios ejemplos de situaciones que vive en su día a día con personas que se acercan a saludarla. “Yo creo en las energías, esas energías con las que terminás cargando, hay veces que la gente me dice cosas muy fuertes y quedo con los ojos rojos, dolor de cabeza, entonces hago esa limpieza energética”, aseguró