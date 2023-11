María Becerra reveló de qué se avergüenza en el pasado: “Era una cipaya tremenda”

María Becerra se ha convertido en una de las artistas argentinas más exitosas a nivel mundial. Con éxitos como “Automático”, “Corazón Vacío” y “Ojalá” acumula millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube. Además, con su música, La Nena de Argentina conquistó gran parte de Latinoamérica y Europa.

Sin embargo, a pesar de ya haber colaborado con figuras internacionales de la talla de J Balvin y Enrique Iglesias, María Becerra tiene muy presente sus orígenes. La artista oriunda de Quilmes es una gran defensora de la música nacional y latinoamericana en general.

En una reciente entrevista, la cantante se refirió al consumo la cultura autóctona. “Nos habían metido mucho en la cabeza que lo de afuera es mejor, lo de Estados Unidos es mejor”, comenzó diciendo cuando le consultaron sobre el gran presente de la música latinoamericana.

Luego, se puso como propio ejemplo. “Yo me acuerdo que cuando era chiquita no escuchaba música en mi idioma y mis padres escuchaban folklore argentino, El Chaqueño Palavecino, la Negra Sosa, un montón de artistas”, explicó y señaló: “Yo decía ‘ay ¿qué escuchan? música de gente grande, no está bueno eso, a mi me gusta Selena Gomez”.

“Una cipaya tremenda”, dijo riéndose de sí misma haciendo mea culpa. “Era música de mi país”, remarcó. “Hoy de grande digo ‘wow qué gran error pero qué bueno que hoy en día la gente lo está viendo’ y en todos lados está pasando que se está volviendo a la cultura”, sostuvo.

Por último volvió a señalar la importancia de la música nacional. “Lo nuestro es increíble y lo están demostrando los artistas de cada país”. Acerca de sus colegas y compatriotas aseguró: “Nosotros tenemos con qué, no nos tenemos que sentir menos como lo hemos hecho mucho tiempo. No tenemos que creer que lo de ellos es mejor, lo nuestro está a la altura”.

María Becerra reveló que una persona pide bajarla de los line up de festivales

Recientemente, la intérprete de “Te Cura” estuvo como invitada en el programa Soñé que Volaba, conducido por Migue Granados, y reveló un dato desconocido que alertó a sus fans. Al aire, confesó que hay una persona que pidió en varias oportunidades sacarla de los line up de festivales.

“Me lo han hecho un montón de veces”, aseguró ante la indignación del panel quienes le sugirieron que de nombre y apellido para exponer a esta persona. Sin embargo, ella no quiso dar más detalles.

Aunque también sostuvo que no se quedará de brazos cruzados. “Igual voy a sacar una canción tirándole a esa persona. Le voy a tirar beef a lo loco”, arremetió con el humor que la caracteriza.

Luego, repitió que no está dispuesta a dar nombres pero que “la canción va a ser un primer aviso”. Por último soltó: “Si me sigue rompiendo los huevos tiro la data”.