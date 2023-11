María Becerra anunció que va a cantar en el Times Square de Nueva York para recibir el Año Nuevo

La Nena de Argentina más internacional que nunca: María Becerra reveló que va a cantar en el mítico Times Square de Nueva York. Durante una reciente entrevista, la artista sorprendió con esta gran noticia y compartió su felicidad de poder recibir el Año Nuevo con otro momento histórico para su carrera.

Sin dudas, el 2023 ha sido un gran año para María Becerra a nivel personal y profesional. Desde formar parte del soundtrack de la famosa saga de películas Rápidos y Furiosos, hasta agotar entradas en tiempo récord de su primer show en el Estadio de River Plate. La cantante no para de cosechar éxitos y apunta cada vez más alto.

En su paso por el programa Soñé que Volaba, emitido por la plataforma de streaming Olga, La Nena de Argentina hizo un gran anuncio que enloqueció a sus fans. “Voy a estar en Nueva York también, cantando en el Times Square”, comentó con total tranquilidad y dejó atónito a Migue Granados y compañía.

Ante la repregunta del conductor, afirmó la gran noticia y agregó: “Sí, en Año Nuevo, donde tocó Alicia Keys” con total emoción mientras recibía los aplausos de todos los presentes.

Luego, hizo referencia a su reacción cuando recibió la noticia. “Flasheé, la verdad, es algo increíble”, confesó. “Bueno, me pasó de ver esas presentaciones por YouTube y decir ¿qué? voy a estar ahí, no lo puedo creer, es una flasheada”, añadió todavía conmocionada por esta gran oportunidad.

El llamativo ritual que María Becerra hace con sal y cómo se quita las malas energías

En su paso por El Hormiguero, María Becerra reveló detalles de sus rituales antes de cada show. Entre ellos, entrenamiento físico para estirar sus músculos. “Me gusta estar solita, vocalizo tranquila, me nebulizo, caliento el cuerpo”, enumeró.

Aunque el conductor quiso ir más allá y le preguntó por un ritual en particular. Según pudo averiguar, la cantante se lava las manos con sal. “¿De dónde salió eso?” comentó la artista entre risas. “Sí, bueno a veces, no antes de salir a los shows si no después de algún día en el que vi a mucha gente o estuve en contacto con muchas personas”, aclaró.

Luego mencionó varios ejemplos de situaciones que vive en su día a día con personas que se acercan a saludarla. “Yo creo en las energías, esas energías con las que terminás cargando, hay veces que la gente me dice cosas muy fuertes y quedo con los ojos rojos, dolor de cabeza, entonces hago esa limpieza energética”, aseguró.