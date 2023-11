El apoyo de María Becerra a las madres solteras: “En Argentina 7 de cada 10 padres no pasa la cuota alimentaria a sus hijos”

Hace unos días, María Becerra se presentó con un mega show en la fiesta de disfraces por Halloween realizada en Córdoba. Allí la cantante argentina repasó sus mejores éxitos, entre ellos “Corazón Vacío”, el emotivo sencillo que lanzó este año, cuya letra tiene un profundo significado y una fuerte historia representada en el videoclip.

Antes de interpretarlo en vivo, María Becerra se tomó un momento para hablar con el público acerca de la dura temática que abarca “Corazón Vacío”. Sobre el escenario, La Nena de Argentina hizo un contundente descargo. “Es una canción que escribí, basándome en historias, lamentablemente, reales. La verdad que siempre hablar de esto me cuesta un poco”, comenzó diciendo.

Luego, aludió a la problemática que enfrentan las madres solteras y hasta hizo referencia a las estadísticas de padres abandónicos en el país. “Es una situación que lamentablemente está muy normalizada en el mundo y no debería ser para nada así. Quiero que sepan que, al menos en Argentina, 7 de cada 10 padres no pasan la cuota alimentaria a sus hijos”, remarcó.

“Dejando a madres solteras haciendo todo el trabajo, teniendo que trabajar embarazadas, trabajar con una criatura, que ir a una escuela nocturna, ir a estudiar haciéndose cargo completamente solas de una criatura, o de más de una criatura”, continuó, antes de dar pie a su exitoso single.

María Becerra y la fiesta Halloween en la playa norte del Estacionamiento del Estadio Marrio Alberto Kempes . (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernandez

Si bien la cantante no se refirió de manera directa a la polémica propuesta impulsada por la diputada electa de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, no titubeó a la hora de expresar su ideología y este discurso rápidamente se viralizó a través de las redes sociales.

Esta no es la primera vez que hace mención a esta dura realidad de tantas mujeres. Precisamente, en el videoclip, la propia cantante debutó como actriz y se metió en la piel de una madre que debe afrontar sola la crianza de su hija. Además, en varias oportunidades, ha mencionado el trasfondo de este sencillo y lo mucho que insistió para poder publicarlo a pesar de las dudas de su equipo.

Cuál es el proyecto de Lilia Lemoine, diputada electa de La Libertad Avanza

En una entrevista previa a las elecciones presidenciales 2023, la candidata a diputada comentó cuál sería una de sus primeras propuestas de llegar al Congreso y generó una gran polémica. Lilia Lemoine, de 43 años, es además una de las personas que asesora a Javier Milei en cuanto a imagen y también forma parte de su equipo de comunicación.

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces por qué los hombres tienen, por ley, que mantener una criatura, cuando quizás le dijeron ‘acabá adentro, que tomo la pastilla’ o le pincharon un forro”, comenzó explicando el trasfondo de su proyecto.

“Hay muchas mujeres que por enganchar un tipo hacen estas cosas. Se aprovechan de que el tipo, en medio de la calentura, se deja”, continuó. “Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer cuando se entera de que está embarazada tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no”, comentó.

Sobre el argumento de tan escandalosa propuesta argumentó: “No me parece justo que un hombre tenga que mantener económicamente a una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener”.