Coscu habló sobre su adicción a las apuestas online tras perder una cifra millonaria: “La ludopatía es un problema y yo lo tengo”

Martín Pérez Disalvo, conocido en el mundo del streaming como Coscu, abrió su corazón en una reciente transmisión y habló sobre uno de los aspectos más oscuros de su vida: su adicción a las apuestas online. El popular streamer argentino confesó haber perdido una cifra millonaria en un casino online, un golpe que lo llevó a reflexionar sobre los peligros de la ludopatía. A pesar de los ingresos generados por sus acuerdos con casas de apuestas, Coscu admitió que el problema va más allá del dinero.

“Coscu perdió un montón de plata y eso que lo sponsoreaba un casino. Si la pierdo yo, imaginate si no la vas a perder vos. Jurame que no vas a apostar. No apuesten. Van a perder todo. Es una mierda. La ludopatía es un problema y yo lo tengo”, confesó el streamer en su canal, dejando en claro lo peligroso que puede ser este hábito incluso para quienes están patrocinados por las plataformas de juego.

Coscu contó el gesto que tuvo el Kun Agüero con el tras perder en las apuestas online

Durante su transmisión, Coscu también relató una anécdota que demuestra la verdadera amistad. Sergio “Kun” Agüero, exfutbolista y amigo cercano del streamer, se enteró de la situación y no dudó en ofrecer su apoyo. “El Kun me escribió enseguida y me preguntó: ‘¿Tenés plata? ¿No te la gastaste toda, no? Avisame porque yo te paso plata cualquier cosa. No podés no tener plata, te ayudo’”, relató emocionado Coscu, destacando la generosidad de Agüero.

A pesar de que muchos podrían ver la oferta del Kun como innecesaria, Coscu valoró profundamente el gesto, reconociendo que el exdelantero no tenía obligación alguna de brindarle ayuda económica. “El Kun Agüero, con todas las contras, tiene mil pros. No me tiene por qué ofrecer plata”, añadió, subrayando la importancia de contar con amigos en los momentos difíciles.

El tweet de Coscu.

Más allá de las pérdidas económicas, Coscu quiso aprovechar su experiencia para enviar un fuerte mensaje a sus seguidores, la “Coscu Army”, sobre los peligros de las apuestas. Desde su cuenta de Twitter fue claro: “No apuesten amigos, los quiero. Buenas noches”. Además, hizo hincapié en que, aunque su participación en casinos está patrocinada, su objetivo no es incitar a la gente a jugar, sino ayudar a quienes lo rodean.