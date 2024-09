La vida cambió del Kun Agüero cambió de por vida. El 13 de septiembre de 2024, nació Olivia, su primera hija con la modelo y empresaria Sofía Calzetti.

“13 de septiembre 2024. ¡Bienvenida Olivia! No podemos expresar con palabras tanta felicidad”, expresaron los padres sobre la llegada de Olivia.

El Kun Agüero y Sofía Calzetti están enamorados de su hija, al punto de publicar todos los días una nueva foto de su pequeña. Para cosechar cada momento, decidieron tomar una contundente acción: crearle una cuenta de Instagram.

La nueva cuenta de la pequeña fue creada por sus padres el pasado 17 de septiembre. La misma será manejada por la empresaria.

¡Qué adorable! Olivia Agüero, la hija del Kun y Sofía Calzetti, ya tiene su primera cuenta de Instagram : sus primeras fotos

“Cuenta manejada por mi mamá @soficalzetti”, destacó la cuenta de Olivia en su descripción.

Ahora bien, Olivia cuenta con más de 38 mil me gustas y seis fotografías. En las mismas, se ve acostada en su camita y con sus mascotas.

“Tengo seguridad privada”, expresaba Olivia a través de su mamá en redes socialles.

El nuevo estilo de Olivia a días de nacer

Seguidamente, una de las fotografías de Olivia sorprendió a sus fanáticos. A solo cinco días de haber nacido, la bebé contó con un nuevo cambio de look: tiene rapado su cabello.

El rapar el cabello a un bebé es uno de los mitos más presentes al momento de tener un hijo. En la cultura hindú, de acuerdo con “Gente de Hoy”, los neonatos son rapados con el objetivo de extirpar restos indeseables de vidas pasadas.

Otra de las teorías de esta dinámica parten de un factor “científico”. Una de las creencias más comunes respecto a este tema es que, al rapar a un bebé recién nacido, su cabello será más fuerte y grueso.

Ante múltiples hipótesis, no hay un estudio fiable sobre este tema. Por tanto, solo habría dos motivos por el cual se corta el cabello a un bebé recién nacido: por estética e inclemencias en el tiempo.

“¿Es bueno rapar a un bebé? La respuesta directamente es: no es bueno. Es indiferente en cuanto no va a hacer que el pelo sea más fuerte. Pero no es indiferente porque el pelo tiene más funciones de la estética”, aseveró la dermatóloga y tricóloga Claudia Bernárdez sobre los mitos acerca de esta nueva tendencia con los bebés.