Coscu y Momo serán declarados personalidades destacadas.

El Concejo Deliberante de La Plata aprobará este viernes, en el marco de una sesión especial, la distinción de los influencers platenses Gerónimo “Momo” Benavides y Martín “Coscu” Di Salvo como Personalidades Destacadas por su notable aporte a la cultura y la comunicación.

Momo y Coscu han logrado un reconocimiento significativo en el ámbito virtual, llevando sus talentos desde La Plata hacia una audiencia global. El impulsor de estas distinciones, Juan Granillo Fernández, resaltó en su expediente que “los streamers, como fenómeno global, han tenido un impacto significativo en la cultura moderna, especialmente entre las generaciones más jóvenes, y hoy son seguidos por miles de personas no solo de La Plata sino de todo el mundo”.

Quién es Martín “Coscu” Di Salvo

Nacido el 3 de agosto de 1991 en La Plata, Martín “Coscu” Di Salvo es un reconocido streamer que ha dejado una marca importante en el mundo de los videojuegos y el streaming. Tras cursar la escuela primaria y secundaria en la Escuela Normal Nacional Nº 1 “Mary O. Graham”, estudió Informática en la Universidad de La Plata.

Coscu recibirá un reconocimiento. Foto: Twitch: Coscu

Mientras ejercía trabajos como coordinador de viajes de egresados y RR.PP durante el verano, se adentró en el mundo del videojuego competitivo, especialmente en League of Legends. Su habilidad lo llevó a competir profesionalmente para el equipo Caribbean Union Gaming de Centroamérica. Además, tuvo una breve trayectoria musical como bajista y vocalista de la banda de indie-pop Looking Up, antes de dedicarse por completo al streaming.

Quién es Gerónimo “Momo” Benavides

Gerónimo Benavides, conocido como “Momo”, nació el 11 de abril de 1989 en La Plata. Cursó sus estudios primarios en la escuela N° 45 “Dardo Rocha” y completó su educación secundaria en el Albert Thomas, donde se recibió como técnico en electrónica.

Momo Benavidez es muy conocido en Twitch.

Desde muy joven, Momo aprendió el valor del trabajo, ayudando a su padre con arreglos del hogar a la edad de 13 años. Tras finalizar la secundaria, se inscribió en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para estudiar Derecho.