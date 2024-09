“Es una porong…”, Coscu volvió a atacar a María Becerra y criticó su música

Coscu es una de las personalidades de internet más famosas de la Argentina y a nivel mundial. El streamer comenzó su carrera en Twitch, donde logró cosechar una gran cantidad de seguidores con sus transmisiones en vivo. Por su parte, María Becerra también comenzó su carrera como youtuber y luego saltó a la fama como cantante.

Actualmente, María Becerra es una de las artistas argentinas más reconocidas a nivel internacional. Aunque en el último tiempo, La Nena de Argentina ha desaparecido de las redes sociales para preservar su salud mental debido a la gran cantidad de comentarios negativos que recibe.

Tal como expresó en un contundente descargo, María Becerra se cansó de las críticas a su imagen, su vestuario en sus shows en vivo y las decisiones artísticas que ha tomado en el último tiempo. A raíz de los comentarios negativos, la cantante decidió alejarse de las redes sociales, especialmente de X (antes Twitter), ya que esto le ha provocado recurrentes ataques de pánico y ansiedad.

Mientras la cantante se encuentra enfocada en cuidar su salud mental, Coscu no tuvo piedad a la hora de hablar sobre su música. En pleno stream, el creador de contenidos tuvo un desafortunado comentario acerca de una particular canción de La Nena de Argentina.

Frente a cámara, Coscu comparó “Feel Me??”, una canción de Trueno, con “Qué más pues?” de María Becerra y J Balvin. En su stream, el influencer señaló la diferencia entre la cantidad de reproducciones de cada tema. “Esto es un himno y esto es una p*ronga”, comentó Martín Pérez Disalvo contra la cantante.

Por supuesto, los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar este filoso comentario. “A este pibe le encanta ser funado siempre. Lo resentido que quedó con la mismísima MARIA BECERRA es impresionante”, señaló una usuaria de Twitter recordando que, en el pasado, Coscu ya había tenido diferencias y críticas contra la artista argentina.

Tras el lanzamiento de “Corazón Vacío”, uno de los más grandes hits de María Becerra, se generó un picante debate en las redes sociales por la reacción de Coscu,al videoclip. El famoso streamer argentino cuestionó si realmente la cantante había escrito una de las frases del tema y estalló la polémica.

Apenas comenzó el video, una barra le llamó la atención y comentó: “reconozcamos, esa barra la escribió Lit Killah o Duki, no me la cuenten”. A continuación se dirigió directamente a la artista. “¿Lo escribiste vos? No mientas”, dijo frente a cámara como si le estuviera hablando a ella.

Por su parte, María Becerra decidió responderle a Coscu a través de Twitter y terminar con las suposiciones. “Contestó públicamente a @Martinpdisalvo que preguntó si la barra “yo quería hablar con vos pero otra voz me dijo que” la escribí yo. La respuesta es sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre xross y yo”, aseguró.

Pero eso no fue todo. A continuación agregó: “No entiendo xq aún les sorprende o dudan de si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre”

Por último, y para que no quede ningún tipo de dudas sobre su talento y capacidad de involucrarse en su propia música, la Nena de Argentina señaló: “Y por si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”.