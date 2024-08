“Fue una historia de amor”: Nati Jota y Coscu revelaron que tuvieron una picante relación

Nati Jota es una periodista e influencer argentina de 30 años, que comenzó a ganar popularidad en las redes sociales y luego dio su salto a la televisión y las plataformas de streamings. Mientras que Coscu, es un streamer e influencer argentino de 32 años, que salto a la fama a través de YouTube y Twitch.

El éxito de Nati Jota en Olga Foto: instagram

En esta oportunidad, Coscu visitó “Sería Increíble”, el programa de streaming de Olga que Nati Jota conduce junto a Damián Betular, Eial Moldavsky y Homero Pettinatto. Y el streamer reveló la historia de amor que tuvieron con la periodista cuando tenían alrededor de 18 años.

“Yo la conozco desde hace mucho tiempo”, reveló Coscu, y Nati explicó: “Nos conocimos en Villa Gesell”. “Nos dimos un par de besitos”, complementó el streamer y comenzó a contar como fue el romance de verano entre ellos.

El romance que Nati Jota y Coscu tuvieron en su adolescencia Foto: Captura de YouTube

“Yo le había dado un beso en Pueblo Límite, un muy buen beso. Todo fue perfecto porque la historia era de amor”, relató Coscu, y luego comentó que todo empezó en la playa: “Yo la vi triste y la acompañé, caminamos y me contó algunas cosas familiares. Empezó a llover en la playa y nos quedamos hablando abajo de un techo. Ella estaba llorando. A mí me había gustado desde un principio”.

Luego de esa situación, se reencontraron en el boliche de Villa Gesell: “Nos damos un superbeso y ella desaparece”, relató Coscu y comentó que le mandó un mensaje diciéndole que la esperaba afuera del boliche. “Me fui al auto y me quedé con el celular en la mano. Era obvio que no iba a responder, pero yo seguía ilusionado. Yo la veo salir y estaba con un grupo de gente. Y dije: ‘Bueno, perdí'”.

Nati Jota contó su versión sobre el romance que tuvo con Coscu en Villa Gesell

Tras el relato de Coscu, Nati Jota contó su versión de la historia: “Yo tengo otra teoría de la historia, no me acuerdo de la mitad de las cosas que cuenta. Yo siento que nos peleamos en mi recuerdo. Eso, quizás paso y él se enojó y me bardeó, tipo resentido”.

“Yo, tenía 19 años, lo que me pasaba era: ‘no me cambies los planes porque estoy esperándote, y me siento un bolu**, y después te veo salir con otra persona’”, agregó Coscu, y Nati acotó: “Yo era chica”. Finalmente, Nati habló de cómo era Coscu en la adolescencia: “Él siempre fue lindo”, y el streamer agregó: “Ella estaba mejor que yo. Éramos los dos pubertos y virgos”.