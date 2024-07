Nati Jota contó cómo es su verdadera relación con Gastón Edul

Nati Jota es una periodista e influencer argentina que comenzó su carrera en las redes sociales y alcanzó el éxito en el programa de streaming “Sería Increíble” de Olga. Por su parte, Gastón Edul es un periodista deportivo que está en su auge por la cobertura a la Selección Argentina de fútbol.

Hace un tiempo, que ambos comparten un picante ida y vuelta en el programa de Olga que se vuelve viral por el coqueteo entre ellos. Sin embargo, algunos comentarios de Nati a Edul abrieron debate, frases como “cuando vengan a Miami si querés podes comer pechugas... estas dos pechugas” y “cuando vengas podés cabecear estos dos balones”. Uno de los que criticó a la periodista fue Eduardo Feimann.

“Si es al revés, el periodista es acusado inmediatamente de acoso sexual y es automáticamente echado del medio y cancelado para siempre”, escribió el periodista en su cuenta de X (antes Twitter) generando posturas en contra y a favor.

El Tweet de Eduardo Feimann sobre Nati Jota y Gastón Edul Foto: captura

Nati Jota respondió a las críticas y contó cómo es su relación con Gastón Edul

Frente al revuelo que se armó, Nati Jota rompió el silencio en un móvil de Intrusos y habló sobre el juego que mantiene con Gastón Edul al aire del programa.

“Yo lo hablo con Gastón todo el tiempo. Cuando uno corta un pedacito, no solo falta la previa de ese momento en la que él me venía tirando palitos al aire incluso, sino que falta todo el historial con el que venimos jodiendo hace un año. Es un chiste que tenemos hace un montón. Si tengo una duda de que algo que yo digo pueda incomodar a alguien, no lo digo”, expresó Nati Jota a Intrusos.

Nati Jota y Gastón Edul. Foto: Gentileza

“Las redes son así. Yo puedo acá explicar esto, y Gastón podría salir a decir algo. Incluso en ese programa dijimos que no estábamos incómodos y que era un chiste. Entonces digas lo que digas, lo que gira es lo que gira. Y eso sí me da un poco de pena, porque el que ve eso, le puede dar una sensación errónea de que yo estoy queriendo incomodar a alguien que jamás lo haría”, agregó la periodista.

“Me estoy empezando a dar cuenta que es en vano salir a explicar las cosas. La gente que mira OLGA jamás pensó que estaba incómodo Gastón. Para ellos trabajo, no para el que me quiere putear en las redes o para el que quiere pensar lo peor de mí”, comentó Nati Jota sobre su relación con Gastón.