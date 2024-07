Coscu apuntó contra Nicki Nicole y soltó una fuerte crítica: “Me cansé de que me defrauden”

Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, es un streamer argentino de 32 años, reconocido por sus transmisiones en vivo en Twitch y por ser uno de los pioneros en Argentina bajo la categoría de “streamers”. A lo largo de su carrera, demostró tener buena relación con algunos cantantes del país y no tanto con otros.

En julio de 2021, Nicki Nicole fue entrevistada por Coscu en un stream en vivo y reaccionaron a “Me has dejado”, una canción de la rosarina junto a Delaossa. La relación entre ellos parecía buena, pero a finales de 2023 todo cambio.

Coscu envió una crítica hacia Nicki, quien lo había dejado de seguir en Instagram y se había molestado por usar una frase sobre Peso Pluma, la pareja de la cantante en ese entonces. Todo esto en el contexto de que el streamer se había peleado con Lali Espósito, Cazzu, la Joaqui y María Becerra.

Coscu volvió a criticar a Nicki Nicole

“Nicki Nicole aparenta ser muy piola y todos la quieren. Me sorprende que te lleves tan mal”, fue un comentario que leyó Coscu, y respondió: “Lo único que voy a decir al respecto es que en la escena del streaming y de la música es mucho más fácil ‘llevarse bien con todo el mundo’, que marcar la cancha”.

“Yo marco mi cancha porque me cansé de que me defrauden, porque puedo, porque siento que es la forma de defenderme y de no regalarle nada a nadie, que siento y considero que no se lo merece. Yo puedo marcar la cancha, hay otras personas que no pueden, no quieren o le da fiaca. Prefieren sonreír y que este todo piola. Yo no”, agregó con contundencia Coscu.

“Desquite”, el nuevo éxito de Nicki Nicole y Grupo Frontera

Nicki Nicole y Grupo Frontera, la banda de música regional mexicana, se unieron y el 17 de julio lanzaron “Desquite”, una canción que combina las características del grupo y de la argentina. A menos de una semana del lanzamiento, ya posee más de 3.3 millones de visualizaciones en YouTube.