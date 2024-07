¿Amor en puerta? El picante ida y vuelta de Nicki Nicole con un streamer argentino

Nicki Nicole es una cantante argentina de 24 años, oriunda de Rosario, que gracias a su carrera de cinco años, su tres álbumes de estudio y sus múltiples éxitos musicales, se convirtió una estrella internacional y con un gran número de fanáticos por todo el mundo.

El éxito musical de Nicki Nicole Foto: instagram

En esta oportunidad, Nicki Nicole protagonizó un picante ida y vuelta con Mernuel un streamer argentino y sorprendió a sus seguidores. Todo comenzó cuando el influencer reposteó un tweet que hablaba de que Nicki había confesado que era bisexual, por lo cual, él subió una foto suya simulando ser una mujer. La cantante le siguió el chiste y le reaccionó: “Linda”.

Él le respondió con un GIF de Lionel Messi y ella comentó con emojis de cabra.

El primer mensaje del streamer Mernuel para Nicki Nicole Foto: Captura de X

Luego, la cantante compartió una selfie suya en X, y el joven streamer no dudo en responderle. Lo que no sabía es que podía recibir una respuesta de Nicki.

La foto que Nicki Nicole subió a X y respondió Mernuel Foto: Nicki Nicole en X

Mernuel le respondió la foto y escribió: “Hola, Nicki, ¿cómo estás? Vi el otro día que saliste del closet. Bien ahí, pero, ¿cuándo salís conmigo a tomar algo?”. Y Nicki le respondió: “No sabía que las cabras hablaban. Hola”. A lo que Mernuel, volvió a responder: “¿Cómo estás, Nicki? ¿Cómo te trata España?”, y la cantante sentenció: “Bien, aunque podría estar mejor”.

El ida y vuelta de Nicki Nicole y el streamer Mernuel Foto: Captura de X

“¿Voy o venís? Sé cocinar muy bien milanesas con puré, ¿te va?”, fue la última pregunta de Mernuel, y Nicki le respondió con un GIF convirtiendo un penal.

¿Qué dijo Mernuel sobre su intercambio en X con Nicki Nicole?

Luego, Mernuel participó de un streaming en conjunto con Davo, Agusneta y Erwin, otros streamers. Allí, habló sobre el intercambio que tuvo con Nicki Nicole en X. “No pasó nada”, comenzó el creador de contenido y contó cómo se dio todo. “No como le voy a escribir un MD, en el hipotético caso que yo le escriba un MD no lo van a saber. No voy a estar contando lo que me dice”, explicó Mernuel sobre la posibilidad de hablarle.