Quién es Lilia Lemoine, la asesora de imagen de Javier Milei que además es cosplayer.

Luego de que Javier Milei se haya consagrado como el candidato a presidente más votado de forma individual, obteniendo más del 30%, todo lo que gira al creador de La Libertad Avanza da de qué hablar. De un programa a otro en cuestión de minutos, el tiempo en el aire de Milei es altísimo y su imagen parece estar muy bien cuidada por Lilia Lemoine.

Si hay algo que en las redes sociales siempre criticaron sobre Javier Milei fue su presentación personal en cuanto a la estética. Muchos lo tildan de descuidado por su peculiar peinado savage, pero parece ser todo parte de un plan. Su asesora de imagen cuida cada parte de quien aspira conducir la Argentina y no deja nada librado al azar.

Lilia junto a Milei y su hermana, a quien apodan "El Jefe". Foto: Instagram

Quién Lilia Lemoine, la asesora de imagen de Javier Milei

En la descripción de su perfil profesional en la red social de LinkedIn, Lilia Lemoine se define de la siguiente manera: “Nací artista, crecí especialista en IT, me desarrollé como efectista, hice un negocio de mi amor por el Cosplay, entendí las redes, me convertí en influencer y descubrí que todo me conduce a buscar la Libertad”.

Además, asegura estar trabajando por uno de sus objetivos más grandes: “Ya cumplí casi todos mis sueños de la infancia, así que busco nuevos. Mi meta es #Milei2023. #VivaLaLibertad”. La mujer de 43 años aspira por un puesto más involucrado en la política y está trabajando para eso.

Desde hace un año y siete meses que se desempeña como asesora en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y ahora va por una banca en el parlamento porteño representando a la Libertad Avanza. Entre su cuenta personal de Instagram y la de Twitter acumula más de 170 mil seguidores y logró un gran apoyo en las redes sociales.

En una entrevista con iP Noticias, Lilia habló de su pasión por el Cosplay: “Sé coser. Tengo más de 200 trajes, viajé por 15 países, soy jurado internacional. Lo convertí en un trabajo más”. Según contó, dejó su trabajo en relación de dependencia a los 30 años para incursionar de manera profesional en el Cosplay y fue una de las primeras en hacerlo.