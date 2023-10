El escandaloso proyecto de la candidata de Milei que intentó involucrar a Cristina Kirchner en un chat sexual falso

Lilia Lemoine, una de las candidatas a diputadas de La Libertad Avanza, ya había protagonizado un escándalo cuando se filtró un audio en el que proponía “involucrar en un chat sexual falso” a Cristina Kirchner. Ahora, a días de las elecciones, comentó cuál sería una de sus primeras propuestas de llegar al Congreso.

Lemoine, de 43 años, es además una de las personas que asesora a Javier Milei en cuanto a imagen y también forma parte de sus equipo de comunicación.

Recientemente en una entrevista que brindó a Radio Neura habló de uno de sus eventuales proyectos de ley, que los entrevistadores calificaron de, al menos, “polémico”.

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces por qué los hombres tienen, por ley, que mantener una criatura, cuando quizás le dijeron ‘acabá adentro, que tomo la pastilla’ o le pincharon un forro”, comenzó explicando Lemoine.

Y siguió: “Hay muchas mujeres que por enganchar un tipo hacen estas cosas. Se aprovechan de que el tipo, en medio de la calentura, se deja”.

“Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer cuando se entera que está embarazada tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no”, comentó.

Sobre el argumento de tan escandalosa propuesta argumentó: “No me parece justo que un hombre tenga que mantener económicamente a una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener”.

Entonces, la conductora del programa le preguntó qué sucedía si el que no se cuidaba era el hombre, a lo que Lemoine señaló: “Eso es responsabilidad del hombre. Pero si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta es violación, entonces hace la denuncia y toma la pastilla del día después”, simplificó.