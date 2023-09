Quién es Lilia Lemoine, la candidata de Javier Milei que se cruzó con Campanella y fue acusada de terraplanista

Luego de que Javier Milei se haya consagrado como el candidato a presidente más votado de forma individual durante las PASO, todo lo que gira alrededor del creador de La Libertad Avanza da de qué hablar. Ahora, las miradas vuelven a centrarse en Lilia Lemoine, quien ya ha protagonizado varias polémicas y situaciones, donde resaltan el audio hablando de un “chat sexual falso” entre Cristina y el libertario, además del momento en el que fue rociada por nafta cuando intentaba ingresar a la Legislatura para el homenaje a víctimas de actos terroristas.

Lilia Lemoine y Javier Milei. Foto: Instagram

Es que la candidata a diputada de Milei que tuvo un fuerte cruce con Juan José Campanella en las redes sociales. Todo comenzó cuando Campanella publicó un tuit donde habla sobre incongruencias que él encuentra en el discurso del candidato libertario.

Juan José Campanella protagonizó un fuerte cruce con una candidata de Javier Milei.

“En todas sus promesas se echó para atrás. Espero que por lo menos nos dejen vender los riñones y al pibe del medio, que no está al nivel de sus hermanos”, lanzó. Y completó: “Mientras tanto, sus seguidores demuestran ser tan violentos como él. Son peores que los k”.

Así fue el cruce entre Campanella y la candidata de Milei. Foto: Twitter (ahora X)

Ante estos dichos, Lilia respondió: “Juanjo, vamos a cerrar el INCAA. Y ya te habrás enterado de que no hay 1 solo fondo apoyando a Javier sino 3, ¿verdad? ¡Tus tuits van envejeciendo muy mal!”.

Más allá de dejar el tema, Campanella disparó y tildó de terraplanista a la candidata de Milei: “¡Hola, Lilia! ¡Sí, me enteré! ¡También al Conicet! A mí personalmente no me afecta, pero lo siento por el cine y la ciencia. Lo que hubiera sido mejor es eficientizarlos, pero entiendo las limitaciones de un desquiciado y una terraplanista”.

Así fue el cruce entre Campanella y la candidata de Milei. Foto: Twitter (ahora X)

“¿Y qué piensan hacer con las mafias sindicales, el narcotráfico, la educación, la trata de personas, el hambre y la angustia? ¿Nos darán un voucher para irnos a otro país? ¡Gracias por la interacción! Ah, voy a repostear el tuit, me parece más actual que nunca”, siguió.

La candidata de Milei le respondió: ¿Un director de cine tan importante como usted no sabe diferenciar un piloto para TV de una persona hablando de terraplanismo? No le quiero faltar el respeto, pero se lo está faltando usted a usted mismo”.

Así fue el cruce entre Campanella y la candidata de Milei. Foto: Twitter (ahora X)

Campanella volvió a comparar al grupo político de Milei con el Kirchnerismo: “Corolario: sé que quieren seguir con la cultura del escarnio, la cancelación y la intimidación, que tanto usó el kirchnerismo durante veinte años. El tema es que si no les tuvimos miedo a ellos, que eran poderosos y con sustancia, mucho menos a ustedes, que son vacíos y payasescos. Fijate, por ahí pueden cambiar de estrategia”, expuso.

Así fue el cruce entre Campanella y la candidata de Milei. Foto: Twitter (ahora X)

“Es lindo darles una sacudida. Lo mejor es que se creen ingeniosos y novedosos y son un quinto carbónico del kirchnerismo”, concluyó luego de que un seguidor le dijo que no pierda tiempo en contestarle.

Quién es Lilia Lemoine: de coslplayer a diputada de Milei

Hace ya un tiempo, la misma Lilia protagonizó un llamativo momento luego de que se filtrara un audio, donde proponía inventar un “chat sexual falso” entre el libertario y Cristina Kirchner. Pero, ¿quién Lilia Lemoine?

Lilia Lemoine Foto: Instagram

Lemoine comenzó a trabajar junto al libertario como su asesora de imagen, pero terminó siendo candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza. En el medio también se desempeñó como su asesora comunicacional.

Lilia Lemoine Foto: Instagram

Si hay algo que en las redes sociales siempre criticaron sobre Javier Milei fue su presentación personal en cuanto a la estética. Muchos lo tildan de descuidado por su peculiar peinado savage, pero parece ser todo parte de un plan. Su asesora de imagen cuida cada parte de quien aspira conducir la Argentina y no deja nada librado al azar.

Quién Lilia Lemoine, la asesora de imagen de Javier Milei

En la descripción de su perfil profesional en la red social de LinkedIn, Lilia Lemoine se define de la siguiente manera: “Nací artista, crecí especialista en IT, me desarrollé como efectista, hice un negocio de mi amor por el Cosplay, entendí las redes, me convertí en influencer y descubrí que todo me conduce a buscar la Libertad”.

Lilia Lemoine (Instagram/@LiliaLemoine)

Además, asegura estar trabajando por uno de sus objetivos más grandes: “Ya cumplí casi todos mis sueños de la infancia, así que busco nuevos. Mi meta es #Milei2023. #VivaLaLibertad”. La mujer de 43 años aspira por un puesto más involucrado en la política y está trabajando para eso.

Desde hace un año y siete meses que se desempeña como asesora en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y ahora va por en diputados, representando a La Libertad Avanza.

En una reciente entrevista para Periodismo Para Todos mostró su casa de Villa Santa Rita, en la ciudad de Buenos Aires. Allí vive sola con sus dos gatos.

Entre su cuenta personal de Instagram y la de Twitter acumula más de 170 mil seguidores y logró un gran apoyo en las redes sociales.

En una entrevista con iP Noticias, Lilia habló de su pasión por el Cosplay: “Sé coser. Tengo más de 200 trajes, viajé por 15 países, soy jurado internacional. Lo convertí en un trabajo más”.

Según contó, dejó su trabajo en relación de dependencia a los 30 años para incursionar de manera profesional en el Cosplay y fue una de las primeras en hacerlo.