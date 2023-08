Milita para Milei y la rompe en Instagram con sus fotos: quién es Lu Palaveccino.

Si miramos al grupo de seguidores de Javier Milei, seguro encontraremos a Lu Palaveccino, una joven que se ha ganado un lugar en las redes sociales con sus fotos y posteos apoyando las ideas del partido La Libertad Avanza.

La joven es modelo y promotora. También tiene varias producciones de contenido de estilo “para adultos” en su perfil de Instagram, donde tiene más de 94 mil seguidores. Pero, ¿quién es Lu Palaveccino?

Quién es Lu Palaveccino, la militante de Milai que conquista en Instagram

Palavecino se recibió de A.P.M. en la USAL. En su perfil de la red social, la joven muestra su ideología, siendo una defensora de las dos vidas y portando el pañuelo celeste.

Además, en su biografía de Instagram se puede leer una breve descripción de su persona: “Anticomunista. Activista Provida. Paleolibertaria de Milei. Antifeminista. Creo en Dios”.

En la mayoría de sus fotos, Lu le da gran protagonismo a su cabellera larga negra, la cual suele utilizar en dos trenzas o coletas. También resaltan sus ojos celestes y la producción tanto en su maquillaje como en sus outfit.

En el mes de junio, Palaveccino sorprendió a sus seguidores con la noticia de su candidatura a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires.

“Quiero agradecer a Javier Milei por darme esta noticia que me honra. Hace años somos compañeros de batalla cultural, ahora me meto en el barro de la política con él. De activista provida y militante paleolibertaria a precandidata a Diputada Nacional por Provincia de Bs. As.”, expresó en aquel momento Palaveccino en una foto donde menciona al candidato presidencial.

Palaveccino tiene más de 600 fotos en su perfil de Instagram, pero no es la única red social donde se encuentra activa. También lo está en Twitter - ahora X- desde donde publicar algunas imágenes y comparte mensajes sobre sus opiniones. En este espacio, la joven modelo tiene más de 46 mil seguidores, dejando en claro que es toda una influencer y que la está rompiendo con sus publicaciones más allá de la política.