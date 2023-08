El descargo de Cande Tinelli luego de que la escracharan por el aumento del dólar: “Me da mucha pena”

Cande Tinelli tiene más de 4.5 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram donde a diario comparte contenido con sus fanáticos. La hija de Marcelo Tinelli sorprendió horas atrás con unas intrigantes historias en su perfil que hacían referencia a un escrache que sufrió en la calle. Sucede que Cande está acompañando a Coti durante un viaje a Madrid, pero no todo está siendo color de rosa.

Es sabido que fueron muchos los artistas argentinos que expresaron su descontento con el triunfo de Javier Milei en las elecciones PASO y la crítica situación que está viviendo el país a nivel económico. Y si bien no tienen nada que ver con la economía, algunos están siendo muy criticados por su estilo de vida.

Coti Sorokin y Cande Tinelli. (Foto: Instagram)

Esto le paso a Tinelli, quien en las últimas horas contó que la escracharon por “la suba del dólar”. “Ayer me crucé a una señora mayor, argentina por supuesto, que me empezó a gritar y a decir cosas del dólar, lo cual no entendí porque estaba en un momento de disociación fumándome un puchito”, comenzó contando la cantante.

“No entendí un pomo (ya sé lo que está pasando con el dólar, pues leo las noticas) y me da intriga saber qué le pasaba conmigo particularmente”, sostiene Tinelli, quien luego hizo un fuerte descargo.

Luego de haber contado la situación que vivió el día anterior, Cande arremetió contra la gente que la critica. “Capaz piensa que soy ministra de Economía”, fue la primera frase irónica que soltó la famosa y agregó: “Capaz le molesta que esté en Madrid acompañando a mi pareja. Ah, pero pará, ella también está en Madrid. Por cierto, de compras”.

“Si tanto le importa su país y el aumento del dólar, hubiese ido a votar en vez de estar gastando euros acá”, lanzó lapidaria la hija del conductor de televisión. “Qué triste todo. Me da mucha pena, en serio, la violencia que genera la política. Nosotros deberíamos ser empáticos y apoyarnos, respetando al otro”, concluyó la famosa.