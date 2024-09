“¿Estás embarazada?”, la incómoda pregunta a Flor de la V sobre sus vacaciones con Pablo Goycochea

Tras disfrutar de unas idílicas vacaciones en las playas de Aruba junto a su esposo Pablo Goycochea y sus hijos, Flor de la V volvió a la conducción de Intrusos (América TV) y protagonizó un divertido momento que generó risas en el estudio y dejó una incómoda pregunta en el aire. La actriz y conductora fue sorprendida por Guido Záffora, con una pregunta que Flor respondió con su característico humor.

Todo ocurrió en el marco de un debate sobre las recientes declaraciones de Yuyito González respecto a su relación con Javier Milei. Los panelistas no dejaron pasar la oportunidad para analizar el romance, y Flor, siempre con una sonrisa, terminó parodiando a Yuyito mientras Guido la interrogaba sobre sus días de descanso en el Caribe.

Flor de la V de vacaciones con su familia

Flor de la V regresó a su trabajo y fue sorprendida con una inesperada pregunta

Flor de la V, quien tiene una sólida relación con Pablo Goycochea desde hace más de dos décadas, no pudo evitar las bromas cuando Guido Záffora le preguntó detalles sobre sus vacaciones. En tono cómplice, el panelista le lanzó la primera pregunta: “Florencia, ¿cómo te fue en Aruba? ¿Hiciste mucho el amor?”. Entre risas, Flor respondió con humor: “Ay, mirá, la verdad, hemos comido plátanos. Estoy a esto de hacerme un Evatest”.

Sin perder el ritmo de la broma, Záffora no dudó en ir más allá y disparó la pregunta que dejó a todos sorprendidos: “¿Estás embarazada?”. Entre risas nerviosas, Flor de la V puso fin a la especulación con un contundente “Ay, no, basta, basta”, dejando en claro que, por ahora, no está en sus planes tener otro hijo.

El presente de Flor de la V y su familia

Flor y Pablo Goycochea forman una de las parejas más estables del espectáculo argentino. Juntos, criaron a sus dos hijos, Isabella y Paul, quienes acompañaron a la conductora durante sus recientes vacaciones en Aruba. El viaje familiar no solo fue una oportunidad para desconectar del ajetreo laboral, sino también para disfrutar de tiempo de calidad en las paradisíacas playas del Caribe.

Flor de la V estuvo de vacaciones en Aruba con su familia.

En cuanto a su regreso a la pantalla, Flor retomó la conducción de Intrusos con la energía y simpatía que la caracterizan, asegurándose de mantener el buen humor y no dejar pasar los comentarios más picantes que, como en esta ocasión, terminan por convertirse en momentos virales.