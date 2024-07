Flor de la V lució un look total red con transparencias que ya es tendencia

Desde su primera aparición pública, Flor de la V ha marcado tendencia con su estilismo y buen gusto para armar looks. Actriz y conductora, es una apasionada de la moda y nunca deja ningún detalle al azar cuando se trata de elegir su vestimenta. En muchas ocasiones, ella misma diseña y confecciona su propia ropa.

Tal es así que a fines de 2023 fue nominada para los Martín Fierro de la Moda en la terna Mejor Estilo Femenino en Conducción. En dicha categoría compitió con otras expertas en el tema: Juana Viale (Almorzando con Juana), Karina Mazzocco (A la tarde), Verónica Lozano (Cortá por Lozano), Carolina Pampita Ardohain (El Hotel de los Famosos) y Pamela David (La ruleta de tus sueños).

Flor de la V en total red. Foto: instagram

Esta vez, Flor sorprendió en Intrusos con un look total red que dio que hablar por su elegancia, originalidad y estilo. Se trató de un pantalón pinzado con cinturón a la altura de la cintura que acompañó con sandalias rojas de taco altísimo, pelo suelto y remera de encaje manga larga con hombros al descubierto y muchas transparencias.

Flor acompañó las imágenes del look con el siguiente mensaje en Instagram: “Cuando una persona viste de rojo, despierta una sensación de poder y confianza. Es un color audaz y llamativo que atrae todas las miradas. Simboliza la pasión, la fuerza y la energía. Una persona vestida de rojo puede transmitir un mensaje de seguridad en sí misma y determinación. Es un color que hará que quien lo lleve puesto se sienta empoderada y lista para conquistar el mundo”.

El accidente doméstico de Flor de la V

Hace unas semanas, Flor habló en Intrusos sobre una delicada situación que vivió. “Estoy sentada porque ayer tuve un accidente doméstico en mi casa, a la noche. Por eso estoy sin tacos”, comenzó. “Me llevé una puerta por delante y el dedo chiquito me lo saqué de lugar. Me dicen que eso es bastante frecuente, nunca me había sucedido. Siempre me había golpeado, pero nunca me pasó a este nivel”, siguió.

Para cerrar se quejó: “Fue toda una odisea porque ayer a la noche me fui al Hospital Alemán con el pie hinchado. Estuve una hora esperando y no me atendieron, entonces me fui a mi casa. La verdad que es una vergüenza, lo quiero decir porque la verdad que no quiero ni siquiera mencionar la cifra que pago de medicina prepaga. Es una vergüenza que sucedan cosas como esas”.

Florencia de la V hablando en Intrusos sobre lo sucedido con Mariana Genesio.