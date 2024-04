Flor de la V y su hija Isabella Goycochea comparten una pasión muy particular

Flor de la V, conductora de Intrusos por América, se emocionó hasta las lágrimas al compartir una experiencia que vivió con su hija Isabella Goycochea. En noviembre pasado, mientras Catherine Fulop hablaba sobre la felicidad que sentía por el casamiento de su hija Oriana Sabatini, Flor recordó una conversación con su hija que la emocionó hasta las lágrimas.

“Qué día Dios mío, encima me pongo sensible porque me pasa con mi hija. Estoy en un momento…”, comenzó Flor y acto seguido la conductora compartió con el público la profunda charla que tuvo con su hija Isabella, de 12 años.

Isabella Goycochea, la hija de Flor de la V y de Pablo Goycochea. Gentileza Instagram.

“Porque los hijos crecen y vas compartiendo otras cosas”, expresó Flor. Es que Isabella, hermana melliza de Paul, la sorprendió con un pedido.

Isabella, la hija de Flor de la V causa sensación en las redes sociales por su buen gusto por la moda a la hora de elegir sus outfits. Foto: Flor de la V

“Ayer vino conmigo mi hija a la cama y tuvimos una charla hermosa, muy profunda. Y esta cosa de los años, vos decís cómo van creciendo, cómo se van convirtiendo en estas personas independientes. Y me dijo ‘mamá, quiero bordar’. Hace mucho que no lo hacemos”, reveló Flor.

Los mellizos de Flor de la V

Isabella expresó su deseo de bordar como una forma de compartir tiempo con su madre. Flor de la V se mostró conmovida por la conexión que esto significaba. La conductora destacó la importancia de encontrar tiempo para conectar con los hijos y reveló que el bordado es una tradición familiar que se transmitió a lo largo de las generaciones.

“Perdón que me sensibilicé, pero me está pasando eso. Es un hermoso momento. Aparte es difícil maternar, es muy difícil. Porque no existe una escuela de padres y uno está pensando todo el tiempo si haces las cosas bien, si haces las cosas mal”, concluyó la conductora. Lo más importante es que el bordado no es la única pasión en la que coinciden. También son fan de la moda y siempre publican sus cancheros looks en las redes sociales, incluso cuando los hacen combinar.

Flor de la V y su hija Isabella son dos íconos de la moda. Foto: web

Flor de la V y su hija Isabella Foto: instagram/bellagoycochea

