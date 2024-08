El crudo descargo de Flor de la V contra Javier Milei: “Cada quien hace con su cu** ...”

Agosto comenzó con una temática sumamente polémica. Alberto Fernández, el expresidente de la Nación, fue acusado de violencia doméstica y hostigamiento por parte de su expareja Fabiola Yañez. Esto dio pie a la opinión de diferentes políticos. Entre ellos, Javier Milei, quien no dudó en atacarlo.

Javier Milei sobre la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández Foto: Captura de X

“Alberto Fernández, paladín del feminismo, golpeando a su mujer. Esto NO quita que FY haya sido cómplice (en especial en pandemia) de muchas de las aberraciones del gobierno espantoso del kirchnerismo”, aseveró el presidente de la Nación sobre la denuncia contra el abogado.

Ahora bien, el descargo de Javier Milei contra Alberto Fernández no fue el más criticado. Diferentes usuarios, entre ellos Luis Novaresio, cuestionaron una foto publicada por el presidente que tenía como cita: “Prisión: la sociedad ideal progre”.

La publicación de Javier Milei en Instagram que generó polémica. (Foto: captura de pantalla de Instagram)

En la imagen se recitaban alguna serie de puntos como la vivienda y salud gratis. Sin embargo, la frase que citaba “mucho sexo gay” fue lo que generó diversas críticas por parte de muchos artistas como Flor de la V.

El descargo de Flor de la V contra Javier Milei y Alberto Fernández

La postura de Flor de la V ocurrió al comienzo de su programa “Intrusos”. Ahí, recalcó que todos los argentinos estaban siguiendo el conflicto de Alberto Fernández y Fabiola Yañez como “una novela”.

“No podemos dejar de hablar de la novela nacional. De este culebrón que tiene a Argentina como impactada”, comenzó diciendo la comediante.

Seguidamente, la conductora recalcó que pese a la polémica del expresidente, se estaba perdiendo el norte de otras noticias, como el último estudio de La Nación sobre el millón de niños que son pobres en el país.

Flor de la V, sin filtros contra Alberto Fernández en defensa de Fabiola Yañez.

“No están distrayendo un poco con todo esto (...) Mientras todo esto está pasando, en La Nación salió publicado que un millón de niños sin comer. Eso es gravísimo. ¿Es gravísimo lo que sucedió con Alberto Fernández? Sí, pero tampoco hay que estar distraídos de lo que está pasando”, sentenció la conductora de Intrusos.

Finalmente, Flor de la V determinó que el foco del presidente debería ser resolver la problemática de la pobreza y no publicar en redes sociales sobre la comunidad LGBTQ+.

Javier Milei disertó en Chile. Foto: ámbito

“Porque si la gente tiene hambre, eso es… Ahí debería estar la cabeza del presidente, no tuiteando cosas y pavadas de la gente gay, no gay… Cada uno con su cul… no debería importarle lo que hace la gente con su cul… A él debería importarle si los chicos pueden comer. Es mejorarle la vida a las personas, nada más”, aseveró la hermanita.