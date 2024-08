Flor de la V anunció que va a ser abuela: los detalles de la feliz noticia

Flor de la V es una de las personalidades más carismáticas de la televisión argentina, con una larga trayectoria en los medios de comunicación con como vedette, actriz y conductora. Ahora brilla todos los días al frente de “Intrusos”, en donde dio la feliz noticia que involucra a su familia.

La conductora está casada con Pablo Goycochea hace más de 25 años, y juntos tienen a los mellizos Paul e Isabella de 12 años. La famosa acostumbra a contar su vida a sus seguidores, el particular momento familiar que están pasando y que los tiene muy felices a todos.

Flor de la V va a ser abuela por segunda vez. Captura de Instagram.

El fin de semana, Florencia había publicado varias fotos de una celebración familiar con peluches y el mensaje de: “Cuando la vida te sorprende y el corazón explota de alegría”, lo que generó expectativas, ya que muchos creían que iban a volver a ser padres con Pablo.

La emoción de Flor de la V al contar que va a ser abuela

Al comenzar Intrusos, Flor de la V se expresó y contó la feliz noticia familiar: “Tengo que decir para toda la gente que me preguntaba si voy a ser madre nuevamente, no. Mamá no voy a ser. Voy a ser abuela. El fin de semana tuvimos una alegría, tengo una emoción, te juro”.

“Tuvimos una celebración en mi casa el fin de semana. Lo que pasa es que fue una sorpresa para el hijo de Pablo, para Gonzalo y para Julieta. Después de la noticia no nos habíamos visto, porque ellos viajaron y nos juntamos. Entonces dije, ‘los quiero agasajar’ porque la verdad que siempre la llegada de un bebé a una familia es una alegría, es una celebración y más cuando es tan deseado”, agregó en su programa.

“Cuando yo me enteré de la noticia fue de una emoción tan grande, tan enorme, porque los conozco desde chiquititos y me encanta nuestra familia ensamblada. Si bien yo estoy medio de costadito, porque es hijo de Pablo, pero igual me toca porque es mi familia ensamblada y los quiero un montón a los chicos”, añadió la conductora sobre la noticia familiar.

“Así que fue con muchísima, muchísima felicidad. Les agradezco a todas las personas que se hicieron eco y sobre todo el amor desmedido en estos tiempos tan complejos, difíciles, complicados, de tanto enojo, de tanta furia, dolor y tristeza”, cerró emocionada Flor de la V por el nuevo integrante de la familia.