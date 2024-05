Así está hoy Isabella, la hija de 12 años de Flor de la V y Pablo Goycochea que causa furor como modelo

Isabella Goycochea es una figura reconocida en Instagram y no solo por ser la hija de Flor de la V, sino también por la huella que poco a poco va dejando con sus looks que no escapan de las últimas tendencias de la moda.

Isabella Goycochea junto a su familia. Foto: Instagram

Así, con solo 12 años, la pequeña Isabella comenzó a trazar su carrera como modelo y a jugar como inspiración para otros niños de su edad. Inclusive, en su perfil de Instagram cuenta con casi 50 mil seguidores y sube contenido con gran frecuencia.

Isabella Goycochea impacta con sus looks. Foto: Instagram

Pero no es solo ella, sino también Paul, su hermano con quien comparte edad, que triunfan en las redes sociales. Ambos hijos de Flor de la V comienzan a dejar su marca dentro del mundo de la moda infantil, ya que saben expresarse muy bien a través de la ropa que utilizan.

Cuántos hijos tiene Flor de la V

La conductora tiene solamente dos niños, Isabella y Paul, los mellizos que han conquistado los corazones de los seguidores de la artista, y han conquistado las redes sociales con sus looks.

Isabella Goycochea y su mellizo Paul. Foto: Instagram

Y es que han pisado fuerte en el mundo de la moda luego de que sus vestuarios marcaran tendencia entre los niños de su edad, y su comodidad frente a las cámaras le permitieron formar parte de las producciones de distintas marcas de ropa.