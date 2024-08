Los lapidarios ataques contra Flor de la V tras la denuncia contra Marley: ¿qué paso?

Minutos antes de las 00 horas del 28 de agosto, una noticia resaltó en todos los medios de comunicación. Marley, el actual conductor de “Survivor, Expedición Robinson 2024″, fue acusado por corrupción de menores por parte de Adrián Alfredo Molina.

“América Noticias está en condiciones de informar que se ha radicado una denuncia contra Marley por el supuesto delito de corrupción de menores”, destacó América Noticias sobre la denuncia contra el conductor.

De acuerdo con el documento legal, el hecho habría ocurrido en los años noventa, cuando el comediante inició una relación con el denunciante. En este punto, Molina acusó a Marley de incitarlo a tener encuentros íntimos cuando era menor de edad.

“En esa ocasión, me subí a su automóvil en el área de la Avenida Libertador e inmediatamente me llevó por la autopista Panamericana a su casa en la zona Norte. Durante ese trayecto, me intentó agarrarme de la mano, lo cual rechacé. En ese primer encuentro en su casa, trató de seducirme e intentó tener relaciones sexuales, pero me negué, lo cual sentí mucha vergüenza y culpa”, aseveró el denunciante sobre su primer encuentro con Marley.

Marley habló en el Noticiero de Telefé y desmintió la denuncia en su contra.

Ahora bien, tras trascender la denuncia, Marley aclaró en Telefe que su relación con Molina fue consensuada y cuando era mayor de edad. Sin embargo, la última entrevista del denunciante con Flor de V fue el foco de conversación por la actitud de la presentadora.

Por qué Flor de la V fue criticada en redes sociales tras la denuncia de Marley

La comediante tuvo la oportunidad de conversar con el denunciante que acusó a Marley por corrupción de menores. El hecho ocurrió en Intrusos, cuando el hombre de 44 años recalcó que no estaba haciendo la denuncia por mérito económico.

“No buscamos ningún mérito económico. Acá nadie está pidiendo dinero (...) Yo recibí mensajes anónimos de otra gente mandándome fotos de cartas que yo le escribía cuando tenía 17 años”, determinó el denunciante.

Durante la conversación, Flor de la V habría gozado de una postura en apoyo a Marley. Esto generó las críticas de muchos seguidores al punto de ubicarla como foco de tendencia en las redes sociales.

La palabra del denunciante de Marley

“Flor de la V del lado de Marley como hizo con Jey Mammon. ¡Si son amigos, los abusadores no son tan malos”, “! Que mal que manejan este tema! Flor de la V no paraba de meterle miedo con las “consecuencias” y todo el tiempo remarcando que si Marley sale “inocente” que haría ¿Y si sale culpable? ¿No sé te ocurrió preguntar?”, destacaron algunos usuarios contra la conductora.