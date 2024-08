“Me sentí usado”: el testimonio de Adrián Molina, el denunciante de Marley

Tras el conocimiento público de la denuncia por corrupción de menores a Marley que salió a la luz anoche en “América Noticias”. Adrián Alfredo Molina de 44 años, quien vive en Miami, vino a Argentina para entablar la denuncia en contra del conductor. El denunciante habló en Intrusos en primera persona de lo que vivió con el presentador.

“Él fue la primera persona que supo que yo era gay. La relación se desarrolló a través de correo electrónico. En aquel momento no había fotos de intercambio. En esa época yo tenía 17 años. Continúo por muchos años fue una relación que luego de haber pasado por la fase inicial del grooming online, luego pasó al grooming sexual”, relató el denunciante de Marley.

“Finalmente fue una relación de más de tres años, era una relación de abuso. Fue lanzando pistas, pero nunca confirmó, no estaba seguro si era él, pero tenía el presentimiento. Cuando lo vi supe que era él. En un área de Palermo en Av. Libertador y Oro, ahí paró un auto polarizado, ahí entré y salió para el norte de Buenos Aires a su casa”, contó el denunciante.

Asimismo, detalló cómo fue ese encuentro: “No recuerdo qué me dijo. Recuerdo una persona muy grande para un auto muy chico, una mirada muy intensa, y sentirme pequeño. Es una persona que conozco desde que tengo doce años que empecé a ver en la televisión de mis padres. Era una persona que estaba en mi conciencia, un elemento de verdad, de confianza, de ética”.

La palabra del denunciante de Marley

“Fue una relación de más de tres años. Siempre iba a la casa, no podía ir a otro lado porque él no quería verse con alguien 10 años menor. A través de los años fue una relación regular de ir a la casa un día específico e ir a la casa para comer, tener relaciones y después me traía para donde vivía. La situación se empezó a poner tensa cuando él tenía la intención de tener pareja y yo no lo podía entender”, agregó el Adrián Molina.

“En ese momento, tenía dos opciones o quedarme en un país donde lo puedo ver todos los días, o irme y dejar todo eso atrás. Lo cual él facilitó al comprar el pasaje. Siempre me sentí usado. Yo nunca lo extorsioné por esto. Él fue la persona que pagó el pasaje para que me fuera”, contó el denunciante.

“Yo estuve casado, en uno de sus viajes conoció a la persona con quien yo estaba en ese momento”, añadió. Además, negó haber llamado al conductor para pedirle dinero.

La palabra de Marley tras la denuncia pública de Adrián Molina

Marley rompió el silencio en “El noticiero de Telefe” y contó su verdad de los hechos. “Tengo un montón de pruebas para presentar. Fue hace 25 años, los dos éramos mayores de edad, él estaba estudiando en la facultad, tengo pruebas de eso”, manifestó el conductor.

“Lo que pasó fue un vínculo muy sano, muy lindo, durante dos años. No estoy acostumbrado a hablar de mi vida privada, mi sexualidad”, agregó Marley. Luego reveló que tenían buena relación: “Durante años de habernos conocido, lo que pasó fue que él se mudó a Estados Unidos en 2002. Yo conocí al marido, él se casó, íbamos a cenar, teníamos un buen vínculo”.

“Un día me llama, me dice que la mamá estaba muy mal acá en Argentina y que no la podían atender. Yo intercedí para que la atendieran, él muy emocionado. De repente un día se comunica conmigo, me dice que estaba lleno de deudas y me pide una cifra gigante en dólares. Yo no tenía plata en ese momento y le dije que no lo podía ayudar. No le cayó muy bien eso y el vínculo se enfrió. El año pasado aparece y me dice que va a ir a la prensa a hablar. Nunca imaginé que su desesperación económica iba a ser tanta como para hacer lo que hizo”, expresó frente a cámara Marley.