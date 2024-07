Marley reveló quiénes podrían ser las madrinas de su bebé

Marley está pasando por un buen momento a nivel personal. Desde LAM revelaron que el conductor de “Survivor: Expedición Robinson 2024″ sería papá nuevamente de una nena.

“Está por ser papá, va a ser papá nuevamente (...) Marley va a ser papá. Hace rato quería ser papá. Hubo el año pasado, un intento que no prosperó, quedó en el camino”, explicó Ángel de Brito en LAM.

Ahora bien, luego de darse a conocer la noticia, el comediante decidió dar más detalles sobre su bebé. Entre ellos, las posibles madrinas del bebé.

Quiénes serían las madrinas de Milenka, la bebé de Marley

Las posibles madrinas de Milenka fueron reveladas del conductor a un móvil de Intrusos. Allí, reveló sus ansias y dificultades por tener a su segundo hijo.

“Me siento muy feliz, la verdad que estaba esperando ese embarazo hace mucho tiempo (...) Es que no es fácil, la gente cree que es sencillo y que uno lo decide, pero no, Dios y el Universo, algo sucede para que suceda o no suceda”, destacó el conductor.

Seguidamente, cuando le consultaron sobre los padrinos, aseveró que todavía no lo había pensado. Sin embargo, determinó que la disputa estaría entre dos artistas reconocidas: Florencia Peña y Lizy Tagliani.

Qué dijo Lizy Tagliani sobre Revista Caras. / Archivo

“Florencia la otra vez me recriminó que había sido Susana (la madrina de Mirko), así qué bueno, voy a ver si esta vez es ella o Lizy”, destacó Marley sobre quiénes podrían ser las madrinas de Milenka.

Qué significa el nombre de Milenka según Marley

Desde otro aspecto, el comediante decidió hablar sobre su bebé en diferentes programas de comunicación. Uno de esos lugares fue “A la Barbarossa”, donde explicó el significado de Milenka, el nombre de su segundo bebé.

“Milenka significa el origen de lo bueno, en hebreo”, aseveró el conductor de Survivor, Expedición Robinson 2024.

La decisión detrás del nombre surgió porque las donantes de óvulos de Mirko y Milenka eran de origen ruso. Por tanto, buscaría inculcarle a sus hijos parte de las raíces que tienen.

Marley será padre por segunda vez Foto: instagram/marley

“Busqué nombres rusos porque las donantes de óvulos son las dos rusas. Entonces quería que tengan identidad en su nombre (...) Yo tengo las fotos de todas las familias, de los tíos, de los abuelos, de los primos. Tengo la historia de cada uno de los familiares. Todo eso se lo voy a dar a cada uno y se lo voy a explicar para que conozcan su otra mitad (...) Ellos van a tener todo y estaba bueno que tengan esa identidad en el nombre”, sentenció Marley sobre dar a conocer las raíces de las donantes de óvulos a sus hijos.