Qué pasará con Expedición Robinson 2024 tras la denuncia a Marley: la decisión de Telefe

Se conoció la noticia de una presunta denuncia por corrupción de menores contra Alejandro Wiebe más conocido como Marley. Según contaron en “América Noticias” el denunciante tiene 44 años y actualmente vive en Miami, pero decidió venir a Argentina para entablar la denuncia en contra del conductor. Esto llevó a que Telefe tomará una postura, ya que está al frente de “Survivor: Expedición Robinson”.

“América Noticias está en condiciones de informar que se ha radicado una denuncia contra Marley por el supuesto delito de corrupción de menores. El damnificado es Adrián Alfredo Molina que tiene su residencia en Miami y que ha viajado a Argentina para realizar la presentación judicial”, relataron en el programa de televisión.

El hecho habría ocurrido alrededor del año 1996 cuando el padre de Molina adquirió una computadora. En ese entonces, cuando tenía 17 años, conoció a un hombre que se presentaba como alguien parecido al actor Hugh Grant, comentaron en el programa.

“Por un par de meses tuve comunicación solo por esa vía, comenzando con una relación de carácter amistosa, donde me interrogaba por mi vida, mis cosas, le comentaba sobre mi familia, a quien llegué a confiar cosas que nadie sabía. Para ese entonces no tenía definida mi orientación sexual”, manifestó el denunciante.

“Me citó en una esquina de la zona de Palermo donde nos conocimos personalmente (...). En esa ocasión me subí a su automóvil e inmediatamente me llevó por la autopista Panamericana a su casa en la zona Norte. Durante ese trayecto, me intentó agarrarme de la mano, lo cual rechacé. En ese primer encuentro en su casa, trató de seducirme e intentó tener relaciones sexuales, pero me negué”, contó el denunciante.

Tras conocerse la denuncia pública, Marley se comunicó con LAM para dar su versión de los hechos. “Me acabo de enterar todo por vos. Es un relato mentiroso y fantasioso. Plagado de falsedades. Hay una intención económica. Mañana me pongo a disposición de la justicia”, expresó el conductor a Ángel de Brito.

La postura de Telefe frente al escándalo de Marley

Marley se encuentra a cargo de la conducción de “Survivor: Expedición Robinson”. Si bien es un programa que ya está grabado, se espera que el canal emita un comunicado sobre la denuncia que se hizo pública en contra del conductor.

Marley confirmó que llega un nuevo programa a Telefe

En la noche del martes, el canal de las pelotitas dejó al aire la edición de “Survivor: Expedición Robinson” prevista para las 22.30 hs. Hasta el momento sigue su programación habitual y el programa de Marley sigue al aire.

“#Telefe emitiría un comunicado, en el transcurso de la noche… ¿Qué pasará con #SurvivorTelefe?! ¿Será una excusa para levantar el fracaso? Estaremos al pendiente”, escribió anoche el periodista Nacho Rodríguez. En referencia a que el programa de Marley no consigue buenos número en rating como tenía Gran Hermano su antecesor.

Ángel de Brito contó en Bondi Live cómo sigue la situación del conductor en Telefe: “Marley se presentó en el juzgado 43 en la fiscalía 23. En estos momentos está reunido con sus abogados y la gente de Telefe”.